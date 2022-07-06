Ми продовжимо працювати: Борис Джонсон відкинув заклики піти у відставку

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 52030 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 90102 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 96834 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 106683 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 102894 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 90445 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 94048 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 245505 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151116 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172979 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 67167 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 102831 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 131929 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 123603 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 86392 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 58248 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 245522 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 516659 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 464826 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 669426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 26275 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 41341 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 86392 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 131929 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 119391 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Ми продовжимо працювати: Борис Джонсон відкинув заклики піти у відставку

Ми продовжимо працювати: Борис Джонсон відкинув заклики піти у відставку

Київ • УНН

 • 143670 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув заклики до нього піти у відставку в середу, заявивши законодавцям, що він «продовжить працювати» після хвилі відставок свого уряду, у тому числі двох ключових міністрів. Про це УНН пише з посиланням на Reuters та АР.

Деталі

Джонсон зробив цю заяву у парламенті у відповідь на запитання депутата від його власної партії, який запитав, чи має прем'єр-міністр якісь обставини, за яких він має піти у відставку.

"Очевидно, що якби були обставини, за яких я відчував би, що уряд не може діяти і виконувати даний нам мандат, або якби я відчував, наприклад, що наше бажання підтримати Український народ зменшилось... тоді я б це зробив", - заявив Джонсон у парламенті.

"Але, чесно кажучи, робота прем'єр-міністра у важких обставинах, коли вам вручили колосальний мандат, полягає в тому, щоб продовжувати діяти, - сказав Джонсон. - І це те, що я збираюся зробити".

Девід Девіс, депутат-консерватор, який раніше закликав Джонсона піти у відставку, заявив парламенту, що він знову просить Джонсона: "Зробити благородну справу, поставити інтереси нації вище своїх власних інтересів і насамперед тому що, стає неможливим для уряду виконувати свою роботу".

Джонсон сказав, що не вважає, що його перебування на посаді прем'єр-міністра суперечить національним інтересам.

"Я дуже вдячний йому за думку, яку він знову висловив. Я просто не міг не погодитися з ним більше", - сказав Джонсон.

Контекст

Влада Джонсона похитнулася після відставки у вівторок глави казначейства Ріші Сунака та міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда. Два ключові політики в кабінеті міністрів відповідали за вирішення двох найсерйозніших проблем, що стоять перед Великою Британією — кризи вартості життя і пандемії COVID-19, що триває.

Бім Афоламі також покинув пост віце-голови Консервативної партії у вівторок.

Багатьох також непокоїть здатність ослабленого Джонсона керувати країною в умовах зростання економічної та соціальної напруженості.

За останні кілька місяців Джонсон був оштрафований поліцією та розкритикований звітом, тому що порушив обмеження COVID-19.

Опоненти Джонсона по партії сподіваються, що інші міністри кабінету підуть за Сунаком і Джавідом, хоча поки інші високопосадовці, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс, міністра оборони Бена Уоллеса та міністра внутрішніх справ Пріті Патель, залишаються на своїх місцях.

Опоненти також намагаються досягти ще одного вотуму недовіри прем'єр-міністру. Існуючі правила вимагають 12 місяців між такими голосуваннями, але правила встановлюються партійним комітетом та можуть бути змінені. Вибори виконавчого директора цього комітету мають відбутися протягом найближчих кількох тижнів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07