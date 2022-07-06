Ми продовжимо працювати: Борис Джонсон відкинув заклики піти у відставку

Деталі

Джонсон зробив цю заяву у парламенті у відповідь на запитання депутата від його власної партії, який запитав, чи має прем'єр-міністр якісь обставини, за яких він має піти у відставку.

"Очевидно, що якби були обставини, за яких я відчував би, що уряд не може діяти і виконувати даний нам мандат, або якби я відчував, наприклад, що наше бажання підтримати Український народ зменшилось... тоді я б це зробив", - заявив Джонсон у парламенті.

"Але, чесно кажучи, робота прем'єр-міністра у важких обставинах, коли вам вручили колосальний мандат, полягає в тому, щоб продовжувати діяти, - сказав Джонсон. - І це те, що я збираюся зробити".

Девід Девіс, депутат-консерватор, який раніше закликав Джонсона піти у відставку, заявив парламенту, що він знову просить Джонсона: "Зробити благородну справу, поставити інтереси нації вище своїх власних інтересів і насамперед тому що, стає неможливим для уряду виконувати свою роботу".

Джонсон сказав, що не вважає, що його перебування на посаді прем'єр-міністра суперечить національним інтересам.

"Я дуже вдячний йому за думку, яку він знову висловив. Я просто не міг не погодитися з ним більше", - сказав Джонсон.

Контекст

Влада Джонсона похитнулася після відставки у вівторок глави казначейства Ріші Сунака та міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда. Два ключові політики в кабінеті міністрів відповідали за вирішення двох найсерйозніших проблем, що стоять перед Великою Британією — кризи вартості життя і пандемії COVID-19, що триває.

Бім Афоламі також покинув пост віце-голови Консервативної партії у вівторок.

Багатьох також непокоїть здатність ослабленого Джонсона керувати країною в умовах зростання економічної та соціальної напруженості.

За останні кілька місяців Джонсон був оштрафований поліцією та розкритикований звітом, тому що порушив обмеження COVID-19.

Опоненти Джонсона по партії сподіваються, що інші міністри кабінету підуть за Сунаком і Джавідом, хоча поки інші високопосадовці, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс, міністра оборони Бена Уоллеса та міністра внутрішніх справ Пріті Патель, залишаються на своїх місцях.

Опоненти також намагаються досягти ще одного вотуму недовіри прем'єр-міністру. Існуючі правила вимагають 12 місяців між такими голосуваннями, але правила встановлюються партійним комітетом та можуть бути змінені. Вибори виконавчого директора цього комітету мають відбутися протягом найближчих кількох тижнів.