Третій пішов: Віце-голова Консервативної партії Великої Британії подав у відставку

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Ця новина послідувала за відставкою двох міністрів в уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона раніше у вівторок, за кілька хвилин після того, як він вибачився за останній скандал, який затьмарив його адміністрацію.

Зазначимо, що чиновники займали ключові посади в уряді Джонсона і їхній відхід може занурити прем'єрство політика у кризу.

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У той час як Вестмінстер готується до відставки нових високопосадовців, кілька міністрів кабінету, як повідомляється, залишаються вірними Джонсону, включаючи заступника прем'єр-міністра і міністра юстиції Домініка Рааба, міністра внутрішніх справ Пріті Патель і міністра бізнесу Квасі Квартенга.

Повідомляється, що міністр міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревельян та головний секретар казначейства Саймон Кларк також залишаються.

Міністр оборони Бен Уоллес не піде у відставку. Міністр культури Надін Дорріс також підтримала прем'єр-міністра.