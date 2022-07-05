Третій пішов: Віце-голова Консервативної партії Великої Британії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Один з віце-голів правлячої Консервативної партії Великої Британії Бім Афоламі подав у відставку, повідомила у вівторок у Twitter політичний редактор TalkTV Кейт Макканн, передає УНН.
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Ця новина послідувала за відставкою двох міністрів в уряді прем'єр-міністра Бориса Джонсона раніше у вівторок, за кілька хвилин після того, як він вибачився за останній скандал, який затьмарив його адміністрацію.
Зазначимо, що чиновники займали ключові посади в уряді Джонсона і їхній відхід може занурити прем'єрство політика у кризу.
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У той час як Вестмінстер готується до відставки нових високопосадовців, кілька міністрів кабінету, як повідомляється, залишаються вірними Джонсону, включаючи заступника прем'єр-міністра і міністра юстиції Домініка Рааба, міністра внутрішніх справ Пріті Патель і міністра бізнесу Квасі Квартенга.
Повідомляється, що міністр міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревельян та головний секретар казначейства Саймон Кларк також залишаються.
Міністр оборони Бен Уоллес не піде у відставку. Міністр культури Надін Дорріс також підтримала прем'єр-міністра.