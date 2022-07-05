Третий пошел: Вице-председатель Консервативной партии Великобритании подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Один из вице-председателей правящей Консервативной партии Великобритании Бим Афолами подал в отставку, сообщила во вторник в Twitter политический редактор TalkTV Кейт Макканн, передает УНН.
Детали
Эта новость последовала за отставкой двух министров в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона ранее во вторник, через несколько минут после того, как он извинился за последний скандал, омрачивший его администрацию.
Отметим, что чиновники занимали ключевые посты в правительстве Джонсона и их уход может погрузить премьерство в кризис.
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В то время как Вестминстер готовится к отставке новых чиновников, несколько министров кабинета, как сообщается, остаются верными Джонсону, включая заместителя премьер-министра и министра юстиции Доминика Рааба, министра внутренних дел Прити Патель и министра бизнеса Кваси Квартенга.
Сообщается, что министр международной торговли Анн-Мари Тревельян и главный секретарь казначейства Саймон Кларк также остаются.
Министр обороны Бен Уоллес не уйдет в отставку. Министр культуры Надин Доррис также поддержала премьер-министра.