Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втратив двох ключових міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністри фінансів та охорони здоров'я Великої Британії подали у відставку у вівторок. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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І міністр фінансів Ріші Сунак, і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід майже одночасно подали у відставку.
Обидва раніше публічно підтримували Джонсона протягом кількох місяців скандалу через поведінку його адміністрації та викривальний звіт про вечірки в його офісі на Даунінг-стріт, які порушили суворі правила блокування COVID-19.
Сунак, який, як повідомляється, приватно конфліктував з прем'єр-міністром з приводу витрат, сказав: «Для мене піти з посади, поки світ страждає від економічних наслідків пандемії, війни в Україні та інших серйозних проблем, — це рішення, яке я не прийняв легковажно».
Джавід сказав, що багато законодавців та громадськість втратили впевненість у здатності Джонсона керувати країною в національних інтересах.
«Проте з жалем маю сказати, що мені ясно, що ця ситуація не зміниться під вашим керівництвом, і тому ви також втратили мою довіру», — написав Джавід у листі до Джонсона.
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