Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял двух ключевых министров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку во вторник. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
Детали
И министр финансов Риши Сунак, и министр здравоохранения Саджид Джавид почти единовременно подали в отставку.
Оба ранее публично поддерживали Джонсона в течение нескольких месяцев скандала из-за поведения его администрации и обличительного отчета о вечеринках в его офисе на Даунинг-стрит, нарушивших строгие правила блокировки COVID-19.
Сунак, который, как сообщается, частно конфликтовал с премьер-министром по поводу расходов, сказал: «Для меня уйти с должности, пока мир страдает от экономических последствий пандемии, войны в Украине и других серьезных проблем, — это решение, которое я не принял легкомысленно».
Джавид сказал, что многие законодатели и общественность потеряли уверенность в способности Джонсона управлять страной в национальных интересах.
«Однако с сожалением должен сказать, что мне ясно, что эта ситуация не изменится под вашим руководством, и поэтому вы также потеряли мое доверие», — написал Джавид в письме к Джонсону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Франции провел перестановки в кабинете министров после поражения на выборах