Президент Франції провів перестановки у кабінеті міністрів після поразки на виборах

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 5733 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 55786 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 103606 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 155543 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 154779 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 161307 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 141862 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113431 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106697 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 294832 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105625 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 75127 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 155681 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 64520 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 52511 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 155681 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 294837 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 558384 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 503276 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 704773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 26453 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 75135 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105635 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139462 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153236 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Президент Франції провів перестановки у кабінеті міністрів після поразки на виборах

Президент Франції провів перестановки у кабінеті міністрів після поразки на виборах

Київ • УНН

 • 153537 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Остання перестановка в уряді відбулася за шість тижнів після того, як Макрон призначив Елізабет Борн очолити нову урядову коаліцію на початку другого президентського терміну. Почасти це результат правил, які Макрон і французькі президенти до нього встановили перед парламентським голосуванням: лише міністри, які збережуть свої місця, залишаться на урядових постах.

Троє з 15 міністрів Макрона не змогли бути переобрані до парламенту під час другого туру голосування минулого місяця, і їх замінили в понеділок.

Крістоф Бешю - новий міністр довкілля, а Франсуа Браун відповідає за охорону здоров'я. Ерве Бервіль - державний секретар з морських справ.

Крім того, Демієн Абад, міністр у справах інвалідів, який перебуває під слідством у справі про згвалтування та сексуальні домагання, був замінений Жаном-Крістофом Комбом, колишнім генеральним директором Французького Червоного Хреста.

Минулого тижня Національна асамблея обрала новим спікером парламенту іншого прихильника Макрона, Яель Браун-Піве — першу жінку, яка обійняла цю посаду. Її було обрано після того, як її попередник втратив місце у парламенті на виборах.

Очікується, що новий кабінет проведе своє перше засідання згодом у понеділок.

Контекст

Альянс Макрона отримав більшість місць у Національній асамблеї на виборах минулого місяця, але йому не вистачило 44 місць до більшості у найвпливовішій палаті парламенту Франції, оскільки виборці віддали перевагу лівій коаліції Nupes та вкрай правому Національному об'єднанню Марін Ле Пен.

Маючи більшість місць у Національній асамблеї, його уряд, як і раніше, має можливість правити, але тільки шляхом переговорів із законодавцями. Щоб не зайти в глухий кут, партія Відродження Макрона та її союзники можуть спробувати вести переговори в кожному конкретному випадку із законодавцями від лівоцентристських та консервативних партій.

Макрон був переобраний президентом у квітні на порядку денному, що включає заходи щодо підвищення купівельної спроможності, зниження податків та підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 65 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71