Президент Франції провів перестановки у кабінеті міністрів після поразки на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті. Про це УНН пише з посиланням на АР.
Деталі
Остання перестановка в уряді відбулася за шість тижнів після того, як Макрон призначив Елізабет Борн очолити нову урядову коаліцію на початку другого президентського терміну. Почасти це результат правил, які Макрон і французькі президенти до нього встановили перед парламентським голосуванням: лише міністри, які збережуть свої місця, залишаться на урядових постах.
Троє з 15 міністрів Макрона не змогли бути переобрані до парламенту під час другого туру голосування минулого місяця, і їх замінили в понеділок.
Крістоф Бешю - новий міністр довкілля, а Франсуа Браун відповідає за охорону здоров'я. Ерве Бервіль - державний секретар з морських справ.
Крім того, Демієн Абад, міністр у справах інвалідів, який перебуває під слідством у справі про згвалтування та сексуальні домагання, був замінений Жаном-Крістофом Комбом, колишнім генеральним директором Французького Червоного Хреста.
Минулого тижня Національна асамблея обрала новим спікером парламенту іншого прихильника Макрона, Яель Браун-Піве — першу жінку, яка обійняла цю посаду. Її було обрано після того, як її попередник втратив місце у парламенті на виборах.
Очікується, що новий кабінет проведе своє перше засідання згодом у понеділок.
Контекст
Альянс Макрона отримав більшість місць у Національній асамблеї на виборах минулого місяця, але йому не вистачило 44 місць до більшості у найвпливовішій палаті парламенту Франції, оскільки виборці віддали перевагу лівій коаліції Nupes та вкрай правому Національному об'єднанню Марін Ле Пен.
Маючи більшість місць у Національній асамблеї, його уряд, як і раніше, має можливість правити, але тільки шляхом переговорів із законодавцями. Щоб не зайти в глухий кут, партія Відродження Макрона та її союзники можуть спробувати вести переговори в кожному конкретному випадку із законодавцями від лівоцентристських та консервативних партій.
Макрон був переобраний президентом у квітні на порядку денному, що включає заходи щодо підвищення купівельної спроможності, зниження податків та підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 65 років.