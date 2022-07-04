Президент Франції провів перестановки у кабінеті міністрів після поразки на виборах

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів реорганізацію свого кабінету у спробі пристосуватися до нової політичної реальності після виборів до законодавчих органів, на яких його центристський альянс не зміг отримати більшість у парламенті. Про це УНН пише з посиланням на АР.