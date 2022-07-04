Президент Франции провел перестановки в кабинете министров после поражения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел реорганизацию своего кабинета в попытке приспособиться к новой политической реальности после выборов в законодательные органы, на которых его центристский альянс не смог получить большинство в парламенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Последняя перестановка в правительстве произошла через шесть недель после того, как Макрон назначил Элизабет Борн возглавить новую правительственную коалицию в начале второго президентского срока. Отчасти это результат правил, установленных Макроном и французскими президентами перед парламентским голосованием: только министры, которые сохранят свои места, останутся на правительственных постах.
Трое из 15 министров Макрона не смогли быть переизбраны в парламент во время второго тура голосования в прошлом месяце, и их заменили в понедельник.
Кристоф Бэшю – новый министр окружающей среды, а Франсуа Браун отвечает за здравоохранение. Эрве Бервиль – государственный секретарь по морским делам.
Кроме того, Дэмиен Абад, министр по делам инвалидов, находящийся под следствием по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах, был заменен Жаном-Кристофом Комбом, бывшим генеральным директором Французского Красного Креста.
На прошлой неделе Национальная ассамблея избрала новым спикером парламента еще одного сторонника Макрона, Яэль Браун-Пиве — первую женщину, которая заняла этот пост. Она была избрана после того, как ее предшественник потерял место в парламенте на выборах.
Ожидается, что новый кабинет проведет свое первое заседание позже в понедельник.
Контекст
Альянс Макрона получил большинство мест в Национальной ассамблее на выборах в прошлом месяце, но ему не хватило 44 места до большинства в самой влиятельной палате парламента Франции, поскольку избиратели предпочли левую коалицию Nupes и крайне правое Национальное объединение Марин Ле Пен.
Имея большинство мест в Национальной ассамблее, его правительство по-прежнему имеет возможность править, но только путем переговоров с законодателями. Чтобы не зайти в тупик, партия Возрождения Макрона и ее союзники могут попытаться вести переговоры в каждом конкретном случае с законодателями от левоцентристских и консервативных партий.
Макрон был переизбран президентом в апреле в повестке дня, включающий меры по повышению покупательной способности, снижению налогов и повышению минимального пенсионного возраста с 62 до 65 лет.