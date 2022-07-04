Президент Франции провел перестановки в кабинете министров после поражения на выборах

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел реорганизацию своего кабинета в попытке приспособиться к новой политической реальности после выборов в законодательные органы, на которых его центристский альянс не смог получить большинство в парламенте. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.