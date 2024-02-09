Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Комментируя последнее интервью путина, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что россия уже не впервые обвиняет Варшаву в развязывании Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на страницу польского чиновника в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

В частности, Сикорский не удивлен провокационным заявлением о роли Польши во Второй мировой войне. В то же время польский министр отметил, что не ожидал распространения таких заявлений от американского журналиста.

Российский диктатор Владимир Путин уже не впервые обвиняет Польшу, в которую вторгся СССР 17.09.1939, в развязывании Второй мировой войны. Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году. Шокирует то, что на этот раз их включил американский журналист - написал Сикорский.

На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера

Контекст

6 февраля американский журналист прибыл в рф , чтобы взять интервью у путина. Во время разговора российский диктатор обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году.

Поляки заставили, они заигрались и все-таки заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши - заявил Путин.

Напомним,

Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью Путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону