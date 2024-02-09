Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  153631 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  191277 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  178268 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  172901 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  198131 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  197761 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206560 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Сикорский не удивился обвинению Путина в том, что Польша начала Вторую мировую войну в его недавнем интервью.

Новости Мира •   •  12900 просмотра
Мы привыкли к параноидальным оправданиям: в Польше отреагировали на упрек путина относительно вины поляков в начале Второй мировой

Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.

Война •   •  14142 просмотра
Экологический договор для Украины: Международная рабочая группа согласовала и представила документ

Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Болельщики имеют возможность предложить слоганы для решающего матча отбора к Чемпионату мира против Шотландии 26 марта, а слоган-победитель будет использован в промо-кампании матча с высокими ставками.

Новости Бизнеса •   •  8879 просмотра
Украинцы имеют уникальную возможность создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

США и Филиппины провели совместное морское и воздушное патрулирование в Южно-Китайском море в рамках ежегодных военных учений, причем американский генерал заявил, что это не влияет на внимание Америки к конфликтам рф-Украина, ХАМАС-Израиль и событиям на Ближнем Востоке.

Война •   •  13675 просмотра
Соединенные Штаты и Филиппины провели боевые учения: они не влияют на сосредоточенность США на Украине и Газе

Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.

Общество •   •  14307 просмотра
Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Президент Всеукраинской ассоциации полиграфологов сообщила, что бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны прошел первую проверку на полиграфе в соответствии с методикой.

Политика •   •  50801 просмотра
Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

Польский Сейм проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года, что позволит около 950 000 украинцев, приехавших в Польшу из-за войны, сохранить доступ к рынку труда, бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам.

Общество •   •  13758 просмотра
Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

Новости Мира •   •  10444 просмотра
В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.

Политика •   •  13659 просмотра
ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников

Трое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по цеху сельскохозяйственной компании в Сумской области Украины.

Война •   •  14163 просмотра
Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников