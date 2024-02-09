Ми звикли до параноїдальних виправдань: у Польщі відреагували на закид путіна щодо вини поляків у початку Другої світової
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Сікорський не здивувався звинуваченням путіна в тому, що Польща розпочала Другу світову війну в його нещодавньому інтерв'ю
Коментуючи останнє інтерв'ю путіна, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія вже не вперше звинувачує Варшаву у розв'язанні Другої світової війни. Про це з посиланням на сторінку польського урядовця в соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Зокрема, Сікорський не здивований провокативною заявою щодо ролі Польщі у Другій світовій війні. Водночас польський міністр відзначив, що не очікував поширення таких заяв від американського журналіста.
Російський диктатор володимир путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17.09.1939, у розв'язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст
На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера09.02.24, 17:34 • 24768 переглядiв
Контекст
6 лютого американський журналіст прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у путіна. Під час розмови російський диктатор звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році.
Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі
Нагадаємо
Речниця ЄС розкритикувала "західне" інтерв'ю путіна, заявивши, що він повторив стару брехню і продемонстрував ще більшу ворожість до Заходу, не запропонувавши реальних кроків до миру в Україні.
Спецоперація рф: у ГУР відреагували на інтерв'ю путіна Карлсону09.02.24, 19:11 • 27908 переглядiв