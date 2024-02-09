Ми звикли до параноїдальних виправдань: у Польщі відреагували на закид путіна щодо вини поляків у початку Другої світової

Коментуючи останнє інтерв'ю путіна, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що росія вже не вперше звинувачує Варшаву у розв'язанні Другої світової війни. Про це з посиланням на сторінку польського урядовця в соцмережі Х, пише УНН.

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Зокрема, Сікорський не здивований провокативною заявою щодо ролі Польщі у Другій світовій війні. Водночас польський міністр відзначив, що не очікував поширення таких заяв від американського журналіста.

Російський диктатор володимир путін вже не вперше звинувачує Польщу, в яку вторгся СРСР 17.09.1939, у розв'язанні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх увімкнув американський журналіст

На путіна подали заяву про "реабілітацію нацизму" після інтерв'ю Такеру Карлсону, в якому він намагався виправдати Гітлера

Контекст

6 лютого американський журналіст прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у путіна. Під час розмови російський диктатор звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році.

Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. І Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі