Мы недружественным странам поздравления не посылаем – в кремле отреагировали на победу Мадьяра
Киев • УНН
Кремль отказался поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах из-за поддержки Венгрией санкций. Песков отметил, что ранее Москва вела диалог с Орбаном.
Путин не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявили в Кремле, подчеркнув, что не направляют поздравлений "недружественным странам", поддерживающим санкции против России. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Мы недружественным странам поздравления не направляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева.
На уточнение Юнашева, означает ли это, что Москва дружила исключительно с Виктором Орбаном, Песков ответил: "Мы с ним вели диалог".
В апреле 2022 года, когда партия Виктора Орбана "Фидес" победила на парламентских выборах, Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. В ней отмечалось, что, несмотря на "непростую международную обстановку", дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей "в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии".
