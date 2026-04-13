Мы недружественным странам поздравления не посылаем – в кремле отреагировали на победу Мадьяра

$43.460.0150.910.11
ukenru
12:45 • 4118 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
12:07 • 6854 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Эксклюзив
10:33 • 12721 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
08:39 • 13154 просмотра
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08 • 27660 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06 • 46299 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
12 апреля, 12:13 • 33303 просмотра
Резиденцию путина на валдае окружили 12 позициями ПВО "панцирь" - фотоPhoto
12 апреля, 08:55 • 34603 просмотра
Новый обмен пленными и продление перемирия - Буданов сделал новые заявления
12 апреля, 06:52 • 33507 просмотра
Пятая Пасха во время войны - Зеленский с супругой поздравили украинцев с праздникомVideo
11 апреля, 15:12 • 33284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы оккупантов в Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
52%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партия Петера Мадьяра получает конституционное большинство на выборах в Венгрии – результаты подсчета 99% голосов
ЦПД: россия продвигает фейк о Клайпедской народной республике в Литве
Нефть взлетела на 7% до более чем $100 в преддверии блокады США против Ирана
Короткие поездки без виз - правящая партия Канады поддержала новые правила для украинцев
"Флеш": фиксируют "охоту" рф на мобильные группы ПВО управляемыми Shahed
публикации
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в цене
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
Эксклюзив
10:33 • 12718 просмотра
Свекла - польза и вред для организма - как правильно употреблять и кому нельзя
Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми – как защитить ребенка и распознать опасность
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Виктор Орбан
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Венгрия
Иран
Соединённые Штаты
Пакистан
Реклама
УНН Lite
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 19457 просмотра
Известный голливудский режиссер поддержал Сидни Суини на роль Бонда11 апреля, 19:52 • 23668 просмотра
Засуха угрожает мирре, которая важна для элитных парфюмов11 апреля, 19:31 • 16908 просмотра
Хаос на фоне Coachella - в сети жалуются на массовые отмены брони и заоблачные цены11 апреля, 18:10 • 18173 просмотра
Гендиректор OpenAI нарушил молчание после нападения на его поместье с "коктейлем Молотова"11 апреля, 15:41 • 19660 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фокс Ньюс
Financial Times

Мы недружественным странам поздравления не посылаем – в кремле отреагировали на победу Мадьяра

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Кремль отказался поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах из-за поддержки Венгрией санкций. Песков отметил, что ранее Москва вела диалог с Орбаном.

Мы недружественным странам поздравления не посылаем – в кремле отреагировали на победу Мадьяра

Путин не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, заявили в Кремле, подчеркнув, что не направляют поздравлений "недружественным странам", поддерживающим санкции против России. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Мы недружественным странам поздравления не направляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева.

На уточнение Юнашева, означает ли это, что Москва дружила исключительно с Виктором Орбаном, Песков ответил: "Мы с ним вели диалог".

В апреле 2022 года, когда партия Виктора Орбана "Фидес" победила на парламентских выборах, Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. В ней отмечалось, что, несмотря на "непростую международную обстановку", дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей "в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии".

Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет13.04.26, 15:45 • 4118 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Владимир Путин
Венгрия