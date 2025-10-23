Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поставляют оружие Украине напрямую, а продают его странам НАТО. По его словам, Альянс сам решает, как использовать вооружение.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь подчеркнул, что США не поставляют оружие Украине напрямую. По его словам, вооружение продают странам НАТО, а уже Альянс сам решает, как его использовать. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Детали
По словам Дональда Трампа, США изменили подход и сейчас все происходит не так, как во времена бывшего президента Джо Байдена.
"Это отличается от того, что было раньше с Байденом. Он отдал Украине оружия и наличных на 350 миллиардов долларов прямо в руки. И это было очень неразумно, но мы продаем ее НАТО. И теоретически вы можете делать с ней все, что угодно. Это не обязательно должна быть Украина, но, пожалуй, это так, по большей части", - сказал американский лидер.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Украине ракет Tomahawk затруднена из-за длительного срока обучения военных, который составляет от шести месяцев до года. Он подчеркнул сложность и точность этих ракет, а также отметил, что США не планируют обучать других пользоваться ими.
