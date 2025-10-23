Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - Трамп

$41.740.01
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22 октября, 22:05 • 19565 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
22 октября, 21:40 • 10001 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компанийPhoto
22 октября, 20:51 • 18428 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
22 октября, 19:25 • 22855 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 36789 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 23575 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22760 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20798 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 36359 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 36780 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 36350 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 32578 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 36010 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 39279 просмотра
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не поставляют оружие Украине напрямую, а продают его странам НАТО. По его словам, Альянс сам решает, как использовать вооружение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь подчеркнул, что США не поставляют оружие Украине напрямую. По его словам, вооружение продают странам НАТО, а уже Альянс сам решает, как его использовать. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

По словам Дональда Трампа, США изменили подход и сейчас все происходит не так, как во времена бывшего президента Джо Байдена.

"Это отличается от того, что было раньше с Байденом. Он отдал Украине оружия и наличных на 350 миллиардов долларов прямо в руки. И это было очень неразумно, но мы продаем ее НАТО. И теоретически вы можете делать с ней все, что угодно. Это не обязательно должна быть Украина, но, пожалуй, это так, по большей части", - сказал американский лидер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Украине ракет Tomahawk затруднена из-за длительного срока обучения военных, который составляет от шести месяцев до года. Он подчеркнул сложность и точность этих ракет, а также отметил, что США не планируют обучать других пользоваться ими.

Вита Зеленецкая

