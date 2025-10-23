Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову наголосив, що США не постачають зброю Україні напряму. За його словами, озброєння продають країнам НАТО, а вже Альянс сам вирішує, як його використовувати. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

За словами Дональда Трампа, США змінили підхід і зараз все відбувається не так, як за часів колишнього президента Джо Байдена.

"Це відрізняється від того, що було раніше з Байденом. Він віддав Україні зброї та готівки на 350 мільярдів доларів прямо в руки. І це було дуже нерозумно, але ми продаємо її НАТО. І теоретично ви можете робити з нею все, що завгодно. Це не обов’язково має бути Україна, але, мабуть, це так, здебільшого", - сказав американський лідер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Україні ракет Tomahawk ускладнена через тривалий термін навчання військових, який становить від шести місяців до року. Він підкреслив складність і точність цих ракет, а також зазначив, що США не планують навчати інших користуватися ними.

