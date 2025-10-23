Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що США не постачають зброю Україні напряму, а продають її країнам НАТО. За його словами, Альянс сам вирішує, як використовувати озброєння.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову наголосив, що США не постачають зброю Україні напряму. За його словами, озброєння продають країнам НАТО, а вже Альянс сам вирішує, як його використовувати. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.
Деталі
За словами Дональда Трампа, США змінили підхід і зараз все відбувається не так, як за часів колишнього президента Джо Байдена.
"Це відрізняється від того, що було раніше з Байденом. Він віддав Україні зброї та готівки на 350 мільярдів доларів прямо в руки. І це було дуже нерозумно, але ми продаємо її НАТО. І теоретично ви можете робити з нею все, що завгодно. Це не обов’язково має бути Україна, але, мабуть, це так, здебільшого", - сказав американський лідер.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Україні ракет Tomahawk ускладнена через тривалий термін навчання військових, який становить від шести місяців до року. Він підкреслив складність і точність цих ракет, а також зазначив, що США не планують навчати інших користуватися ними.
