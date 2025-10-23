$41.740.01
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk
22 жовтня, 22:05
22 жовтня, 22:05 • 20273 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
22 жовтня, 21:40
22 жовтня, 21:40 • 10387 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
22 жовтня, 20:51
22 жовтня, 20:51 • 18809 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії
22 жовтня, 19:25
22 жовтня, 19:25 • 23226 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
22 жовтня, 16:59
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 37100 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
22 жовтня, 16:19
22 жовтня, 16:19 • 23651 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
22 жовтня, 15:19
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 22799 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
22 жовтня, 15:06
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 20844 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
22 жовтня, 14:00
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 36605 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не постачають зброю Україні напряму, а продають її країнам НАТО. За його словами, Альянс сам вирішує, як використовувати озброєння.

Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову наголосив, що США не постачають зброю Україні напряму. За його словами, озброєння продають країнам НАТО, а вже Альянс сам вирішує, як його використовувати.  Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.  

Деталі

За словами Дональда Трампа, США змінили підхід і зараз все відбувається не так, як за часів колишнього президента Джо Байдена.

"Це відрізняється від того, що було раніше з Байденом. Він віддав Україні зброї та готівки на 350 мільярдів доларів прямо в руки. І це було дуже нерозумно, але ми продаємо її НАТО. І теоретично ви можете робити з нею все, що завгодно. Це не обов’язково має бути Україна, але, мабуть, це так, здебільшого", - сказав американський лідер.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що передача Україні ракет Tomahawk ускладнена через тривалий термін навчання військових, який становить від шести місяців до року. Він підкреслив складність і точність цих ракет, а також зазначив, що США не планують навчати інших користуватися ними.

Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії22.10.25, 22:51 • 18809 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна