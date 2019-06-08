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Мы глубоко обеспокоены судебными приговорами в оккупированном Крыму - Посольство США

Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Посольство США в Украине выразило глубокую обеспокоенность по поводу решения контролируемого Россией суда в Крыму, которым был продлен арест политзаключенному Кремля Эдема Бекиров и вынесен приговор об осуждении Константина Давыденко до 10,5 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине, который они сделали в своем микроблоге в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждения Константина Давыденко до 10 с половиной лет заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - написали в посольстве, добавив хештег #КрымЭтоУкраина.

Напомним, так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко.

В тот же день, 6 июня, суд в Симферополе еще на 2 месяца продлил арест Эдему Бекирову. Он будет находиться в СИЗО до 12 августа.

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Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в "хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов". Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждения Константина Давыденко до 10 с половиной лет заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных. # КримЦеУкраина

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 июня 2019

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