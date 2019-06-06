Українця засудили до 10,5 років колонії за "шпигунство" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Так званий Верховний суд в окупованому Криму 6 червня засудив до 10,5 років колонії суворого режиму обвинуваченого Росією в шпигунстві на користь України Костянтина Давиденко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.
Повідомляється, що українцеві інкримінували статтю 276 КК РФ (збирання відомостей, що становлять державну таємницю з метою передачі іноземній державі).
Судові засідання проводилися в закритому режимі. Прокурор на судовому засіданні 5 червня запросив 12 років колонії для обвинуваченого.
Нагадаємо, в лютому 2018 року ФСБ РФ заявила про затримання в Сімферополі громадянина України, жителя Донецької області Костянтина Давиденко, якого підозрюють у шпигунстві на користь українських спецслужб. Пізніше Лефортывський суд Москви заарештував затриманого.