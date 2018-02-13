В Москве арестовали украинца за "шпионаж" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Лефортовский суд Москвы арестовал до 11 апреля задержанного в аннексированном Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Давыденко меру пресечение в виде заключения под стражу до 11 апреля", — огласила решение судья Елена Галиханова.
Напомним, Давыденко задержали в воскресенье сотрудники ФСБ РФ в Симферополе.
Заявили, что "Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ".
По данному факту в РФ возбуждено дело по статье "шпионаж".