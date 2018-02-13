У Москві заарештували українця за "шпигунство" в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденко, якого підозрюють у шпигунстві на користь українських спецслужб, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Суд постановив: клопотання слідства задовольнити, обрати щодо Давиденка міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 11 квітня", - оголосила рішення суддя Олена Галіханова.
Нагадаємо, Давиденко затримали в неділю співробітники ФСБ РФ в Сімферополі.
Заявили, що "Давиденко цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, що становлять державну таємницю про діяльність частин і з'єднань Росгвардії і стосовно співробітників ФСБ, витік яких за кордон міг завдати шкоди безпеці РФ".
За даним фактом в РФ порушено справу за статтею "шпигунство".