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У Москві заарештували українця за "шпигунство" в окупованому Криму

У Москві заарештували українця за "шпигунство" в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 19652 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лефортовський суд Москви заарештував до 11 квітня затриманого в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденко, якого підозрюють у шпигунстві на користь українських спецслужб, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Суд постановив: клопотання слідства задовольнити, обрати щодо Давиденка міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 11 квітня", - оголосила рішення суддя Олена Галіханова.

Нагадаємо, Давиденко затримали в неділю співробітники ФСБ РФ в Сімферополі.

Заявили, що "Давиденко цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості, що становлять державну таємницю про діяльність частин і з'єднань Росгвардії і стосовно співробітників ФСБ, витік яких за кордон міг завдати шкоди безпеці РФ".

За даним фактом в РФ порушено справу за статтею "шпигунство".

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