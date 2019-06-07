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Бекіров майже 12 годин чекав засідання без їжі та медичної допомоги – адвокат

Бекіров майже 12 годин чекав засідання без їжі та медичної допомоги – адвокат

Київ • УНН

 • 8995 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя виніс окрему постанову щодо неналежного поводження співробітників Федеральної служби виконання покарань із кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Суддя Антон Цикуренко скерував постанову до прокуратури для перевірки і реагування на те, що Бекіров понад 12 годин провів в очікуванні засідання без їжі та медичної допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Суд з’ясував, що Бекірова вивели з камери о 7-й ранку і до пізнього вечора у нього ні крихти в роті не було. Це при тому, що у Бекірова цукровий діабет і, за рекомендацією лікаря, він повинен приймати їжу кожні три години. Наслідки можуть бути дуже сумними, аж до діабетичної коми”, — розповів адвокат Олексій Ладін.

З цього приводу суд допитав начальника конвою. Співробітник ФСВП пояснив, що сухпайок Бекірову не передбачений, “тому що возити недалеко”, а за внутрішнім наказом конвоїр не має права передавати підсудному ні продукти харчування, ні воду, видану туристичною компанією.

“Також ми клопотали про виклик швидкої допомоги. У відповідь суддя запитав Бекірова, чи потрібна йому медична допомога. Але оскільки мій підзахисний раніше заявив, що має намір бойкотувати судові засідання і не буде відповідати на жодні запитання, в швидкій допомозі суддя йому відмовив”, — додав Ладін.

Нагадаємо, 6 червня суд у Сімферополі ще на 2 місяці продовжив арешт Едему Бекірову. Він перебуватиме в СІЗО до 12 серпня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

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