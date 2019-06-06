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У Криму ще на два місяці продовжили арешт кримськотатарському активісту Бекірову

У Криму ще на два місяці продовжили арешт кримськотатарському активісту Бекірову

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Суддя підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя Антон Цикуренко продовжив на 2 місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарському активісту Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він залишиться під арештом до 12 серпня. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.

“Єдине законне рішення суду, яке стало би балансом між стороною обвинувачення і захистом, це відмова в задоволенні клопотання слідства про продовження арешту в СІЗО і обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Сьогоднішнє рішення загрожує життю мого підзахисного”, — заявив адвокат Олексій Ладін.

Слідчий ФСБ Іван Романець аргументував продовження запобіжного заходу Бекірову необхідністю “не менше трьох перевірок показань на місці”, висунути Бекірову звинувачення в остаточній редакції і допитати його як обвинуваченого, а також повідомити Бекірову та його захисту про закінчення слідчих дій.

“Сподіваємося, що слідство активно проводитиме ці слідчі дії. Може, через тиждень-два нам оголосять про закінчення слідчих заходів і ми почнемо ознайомлення з матеріалами справи. Чим швидше справа зайде до суду, тим раніше ми зможемо заявити клопотання про зміну запобіжного заходу”, — додав адвокат Іслям Веліляєв.

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Слідчий Романець заявив, що “слідство не має” матеріалів, які свідчать про те, що Бекірова не можна утримувати в СІЗО за медичними показаннями, і не бачить підстав для скасування обраного запобіжного заходу.

“Я втомився вже боротися з обвинуваченням. Скільки це може тривати? Сил немає. Я не живу в СІЗО; на прогулянку мене не водять — немає умов, у баню мене не водять. Я на унітазі, вибачте, купаюся — це нормальне людське утримання XXI століття?”, — заявив Бекіров у суді.

Під час засідання він тримав аркуш паперу з написом: “Спочатку молодь. Потім старих. Тепер жінок. Кого далі? Дітей?”. Таким чином він висловив солідарність із кримськотатарською правозахисницею Лутфіє Зудієвою і координатором “Кримського дитинства” Муміне Салієвою, раніше затриманими і оштрафованим за дописи в соцмережах.

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Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

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