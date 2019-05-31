Джеппар: Затримання в Криму правозахисниці Зудієвої - найтривожніший сигнал

“Затримання Лутфіє — найбільш тривожний сигнал. Це перший випадок стосовно жінки-правозахисниці. Мені страшно уявити, якими будуть подальші дії каральної „системи“. Зараз важливо донести це до максимально широкої аудиторії”, — зазначила заступник міністра.

Український журналіст кримськотатарського походження Осман Пашаєв на своїй сторінці в Facebook назвав Зудієву “очима і серцем вільного Криму на окупованому півострові”.

“Лутфіє на зв’язку 24 години на добу вже 5 років. Лутфіє забезпечила зв’язок між адвокатами 24 моряків і журналістами під час „судів“ у Сімферополі в перші дні після захоплення українських військових”, — написав Пашаєв.

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Нагадаємо, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву.

Нагадаємо, у анексованому Криму російські силовики вже не перший місяць проводять репресії та переслідування щодо кримських татар, та, особливо, кримськотатарських активістів. Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у березні було проведено 29 обшуків у кримських татар. Зокрема, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар. Тих, хто знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Зокрема, кримськотатарського активіста селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.