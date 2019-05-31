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Джеппар: Задержание в Крыму правозащитницы Зудиевой - наиболее тревожный сигнал

Джеппар: Задержание в Крыму правозащитницы Зудиевой - наиболее тревожный сигнал

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар назвала задержание в аннексированном Крыму крымскотатарской правозащитницы Лутфие Зудиевой "наиболее тревожным сигналом". Об этом Джеппар написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Задержание Лутфие — наиболее тревожный сигнал. Это первый случай в отношении женщины-правозащитницы. Мне страшно представить, какими будут дальнейшие действия карательной „системы“. Сейчас важно донести это до максимально широкой аудитории”, — отметила замминистра.

Украинский журналист крымскотатарского происхождения Осман Пашаев на своей странице в Facebook назвал Зудиеву “глазами и сердцем свободного Крыму на оккупированном полуострове”.

“Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24 моряков и журналистами во время „судов“ в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных”, — написал Пашаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымскотатарскую активистку Зудиеву судить за память в чужом посте в Facebook

Напомним, 30 мая в Джанкое российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. Сначала была задержана активистка, правозащитница и гражданская журналистка Лутфие Зудиева. Позже стало известно и о задержании активистки, жены фигуранта второй бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора инициативы “Крымское детство” Мумин Салиевой. Впоследствии Салиеву отпустили. Чуть позже отпустили и Зудиеву.

Напомним, в аннексирована Крыму российские силовики уже не первый месяц проводят репрессии и преследования в отношении крымских татар, и особенно крымскотатарских активистов. Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в марте было проведено 29 обысков у крымских татар. В частности, 27 марта в аннексирована Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар. Тех, кто снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

В частности, крымскотатарского активиста поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

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