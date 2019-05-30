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Другу затриману кримськотатарську активістку відпустили

Другу затриману кримськотатарську активістку відпустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Друга затримана кримськотатарська активістка - Лутфіє Зудієва - вийшла на свободу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

“Лутфіє Зудіева вийшла”, — написав адвокат.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудіеву і Муміне Салієву.

Так, Лутфіє Зудієву затримали за звинуваченням ст. 20.3 КпАП РФ. Демонстрація забороненої символіки.

Дана стаття передбачає адміністративний арешт.

Пізніше стало відомо про затримання в Бахчисараї ще однієї правозахисниці — Муміне Салієвої.

Згодом Салієву відпустили.

Нагадаємо, у анексованому Криму російські силовики вже не перший місяць проводять репресії та переслідування щодо кримських татар, та, особливо, кримськотатарських активістів. Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у березні було проведено 29 обшуків у кримських татар. Зокрема, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар. Тих, хто знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Зокрема, кримськотатарського активіста селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

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