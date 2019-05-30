Вторую задержанную крымскотатарскую активистку отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Вторая задержана крымскотатарская активистка - Лутфие Зудиева - вышла на свободу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
“Лутфие Зудиева вышла”, — написал адвокат.
Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумин Салиеву.
Так, Лутфие Зудиеву задержали по обвинению в. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещенной символики.
Данная статья предусматривает административный арест.
Позже стало известно о задержании в Бахчисарае еще одной правозащитницы — Мумин Салиевой.
Впоследствии Салиеву отпустили.
Напомним, в аннексирована Крыму российские силовики уже не первый месяц проводят репрессии и преследования в отношении крымских татар, и особенно крымскотатарских активистов. Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в марте было проведено 29 обысков у крымских татар. В частности, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар. Тех, кто снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.
В частности, крымскотатарского активиста поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.