Вторую задержанную крымскотатарскую активистку отпустили

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 2718 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30331 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51311 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67687 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110485 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136953 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144498 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130060 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вторую задержанную крымскотатарскую активистку отпустили

Вторую задержанную крымскотатарскую активистку отпустили

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Вторая задержана крымскотатарская активистка - Лутфие Зудиева - вышла на свободу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

“Лутфие Зудиева вышла”, — написал адвокат.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумин Салиеву.

Так, Лутфие Зудиеву задержали по обвинению в. 20.3 КоАП РФ. Демонстрация запрещенной символики.

Данная статья предусматривает административный арест.

Позже стало известно о задержании в Бахчисарае еще одной правозащитницы — Мумин Салиевой.

Впоследствии Салиеву отпустили.

Напомним, в аннексирована Крыму российские силовики уже не первый месяц проводят репрессии и преследования в отношении крымских татар, и особенно крымскотатарских активистов. Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в марте было проведено 29 обысков у крымских татар. В частности, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар. Тех, кто снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

В частности, крымскотатарского активиста поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

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