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Кримськотатарську активістку Зудієву судитимуть за згадку в чужому пості в Facebook

Кримськотатарську активістку Зудієву судитимуть за згадку в чужому пості в Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя на 31 травня заплановане засідання у справі кримськотатарської активістки, громадянської журналістки Лутфіє Зудієвої. Їй інкримінують ст. 20.3 КоАП Росії – демонстрація забороненої символіки. Як повідомляє видання Крим.Реалії, в матеріалах справи фігурує скріншот публікації користувача Тагіра Мінібаєва від квітня 2014 року, в якому він тегнув (згадав - ред) Зудієву, передає УНН.

“Я до таких адмінзатримань і справ ставлюся як до перших сигналів, які пройшли спочатку через адміністративний процес, а далі — серйозні кримінальні справи. Це очікуване явище. На жаль, не бачу іншого варіанту розвитку ситуації в Криму. Але для самих силовиків було б краще не відловлювати жінок таким ось чином. Це зайвий шум і провокація”, — сказала активістка.

Також вона розповіла, що адвокат Еміль Курбедінов зміг до неї потрапити тільки вже після того, як активістка пройшла медобстеження.

Російські силовики вилучили у Лутфіє Зудієвої телефон, заявила активістка.

Нагадаємо, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву. 

Нагадаємо, у анексованому Криму російські силовики вже не перший місяць проводять репресії та переслідування щодо кримських татар, та, особливо, кримськотатарських активістів. Так, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у березні було проведено 29 обшуків у кримських татар. Зокрема, 27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар. Тих, хто знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Зокрема, кримськотатарського активіста селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

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