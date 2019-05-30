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Крымскотатарский активистку Зудиеву будут судить за упоминание в чужом посте в Facebook

Крымскотатарский активистку Зудиеву будут судить за упоминание в чужом посте в Facebook

Киев  •  УНН

 • 7921 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя на 31 мая запланировано заседание по делу крымскотатарской активистки, гражданской журналистки Лутфие Зудиевои. Ей инкриминируют ст. 20.3 КоАП России — демонстрация запрещенной символики. Как сообщает издание Крим.Реалии, в материалах дела фигурирует скриншот публикации пользователя Тагира Минибаева с апреля 2014 года, в котором он тегнул (упомянул — ред) Зудиеву, передает УНН.

“Я к таким админзадержанниям и делам отношусь как к первым сигналам, прошедших сначала через административный процесс, а дальше — серьезные уголовные дела. Это ожидаемое явление. К сожалению, не вижу другого варианта развития ситуации в Крыму. Но для самих силовиков было бы лучше не отлавливать женщин таким вот образом. Это лишний шум и провокация”, — сказала активистка.

Также она рассказала, что адвокат Эмиль Курбединов смог к ней попасть только уже после того, как активистка прошла медобследование.

Российские силовики изъяли в Лутфии Зудиевой телефон, заявила активистка.

Напомним, 30 мая в Джанкое российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. Сначала была задержана активистка, правозащитница и гражданская журналистка Лутфие Зудиева. Позже стало известно и о задержании активистки, жены фигуранта второй бахчисарайской “дела Хизб ут-Тахрир”, координатора инициативы “Крымское детство” Мумин Салиевой. Впоследствии Салиеву отпустили. Чуть позже отпустили и Зудиеву.

Напомним, в аннексирована Крыму российские силовики уже не первый месяц проводят репрессии и преследования в отношении крымских татар, и особенно крымскотатарских активистов. Так, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в марте было проведено 29 обысков у крымских татар. В частности, 27 марта в аннексирована Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар. Тех, кто снимали обыски, арестовали на 5 суток и оштрафовали. До 15 мая же арестовали задержанных по подозрению в якобы причастности к запрещенной на территории России и в аннексирована ней Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

В частности, крымскотатарского активиста поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым для посещения матери и родственников. Подконтрольный Кремлю суд обвинил его в “хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов”. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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