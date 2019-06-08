Ми глибоко стурбовані судовими вироками в окупованому Криму - Посольство США

КИЇВ. 8 червня. УНН. Посольство США в Україні висловило глибоку стурбованість щодо рішення контрольованого Росією суду в Криму, яким було продовжено арешт політв'язню Кремля Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10,5 років ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис посольства США в Україні, який вони зробили у своєму мікроблозі в Twitter.