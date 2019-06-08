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Ми глибоко стурбовані судовими вироками в окупованому Криму - Посольство США

Київ • УНН

 • 9777 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Посольство США в Україні висловило глибоку стурбованість щодо рішення контрольованого Росією суду в Криму, яким було продовжено арешт політв'язню Кремля Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10,5 років ув'язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис посольства США в Україні, який вони зробили у своєму мікроблозі в Twitter.

"Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів", - написали у посольстві, додавши гештег #КримЦеУкраїна.

Нагадаємо, так званий Верховний суд в окупованому Криму 6 червня засудив до 10,5 років колонії суворого режиму обвинуваченого Росією в шпигунстві на користь України Костянтина Давиденко.

Того ж дня, 6 червня, суд у Сімферополі ще на 2 місяці продовжив арешт Едему Бекірову. Він перебуватиме в СІЗО до 12 серпня. 

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Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у “зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів”. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едема Бекірова і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.#КримЦеУкраїна

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 червня 2019 р.

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