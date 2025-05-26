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MHP Run4Victory: ветеран преодолел 21 км на протезе

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Алексей Лобанок, ветеран, потерявший конечность, преодолел 21 км на марафоне в Киеве. Мероприятие собрало более 2 миллионов гривен в поддержку украинских защитников.

MHP Run4Victory: ветеран преодолел 21 км на протезе

Неделю назад в Киеве состоялся благотворительный марафон MHP Run4Victory. Участие в нем, среди прочих, принял ветеран Алексей Лобанок. Он преодолел 21 км марафона на протезе, передает УНН.

Детали

Лобанок присоединился к 66-й отдельной механизированной бригаде как сапер в начале полномасштабного вторжения. После тяжелого ранения и ампутации пообещал себе: травма и протез не изменят его жизни. Сегодня он — ментор физического развития и безопасности в Киевском центре Украинской академии лидерства, где продолжает делиться силой духа и знаниями с молодежью.

Интересно, что рядом с ветераном бежали его студенты из Украинской академии лидерства. Около 80 участников Академии не просто вышли на старт — они открыли собственный сбор в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия" и собрали 100 000 грн.

Всего в Киеве забег MHP Run4Victory собрал более 2 миллионов гривен.

Следующий забег MHP Run4Victory состоится в Тернополе.

7 июня участники полумарафона будут бежать в поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола:

  •  дистанции — 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;
    • детские забеги — 100 м, 500 м;
      • инклюзивный забег «Люди Титаны»;
        • онлайн забег.

          Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно загрузить приложение Racenext, пройти верификацию, выбрать в календаре забег "MHP Run4Victory Тернополь" и оплатить участие.

          Присоединяйтесь: вместе мы бежим за тех, кто борется, в память о тех, кто отдал жизнь

          - призвали в «МХП-Общине».

          Справка

          "МХП - Общине" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без крова и средств к существованию.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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