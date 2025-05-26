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F-16 Fighting Falcon

MHP Run4Victory: ветеран подолав 21 км на протезі

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Олексій Лобанок, ветеран, який втратив кінцівку, подолав 21 км на марафоні в Києві. Захід зібрав понад 2 мільйони гривень на підтримку українських захисників.

MHP Run4Victory: ветеран подолав 21 км на протезі

Тиждень тому в Києві відбувся благодійний марафон MHP Run4Victory. Участь у ньому, серед інших, взяв ветеран Олексій Лобанок. Він подолав 21 км марафону на протезі, передає УНН.

Деталі

Лобанок долучився до 66 окремої механізованої бригади як сапер на початку повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення та ампутації пообіцяв собі: травма та протез не змінять його життя. Сьогодні він — ментор фізичного розвитку та безпеки в Київському осередку Української академії лідерства, де продовжує ділитися силою духу та знаннями з молоддю.

Цікаво, що поруч із ветераном бігли його студенти з Української академії лідерства. Близько 80 учасників Академії не просто вийшли на старт — вони відкрили власний збір на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія" й зібрали 100 000 грн.

Загалом в Києві забіг MHP Run4Victory зібрав понад 2 мільйони гривень.

Наступний забіг MHP Run4Victory відбудеться у Тернополі.

7 червня учасники напівмарафону бігтимуть на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола:

  •  дистанції — 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;
    • дитячі забіги — 100 м, 500 м;
      • інклюзивний забіг «Люди Титани»;
        • онлайн забіг.

          Щоб зареєструватися на забіг, потрібно завантажити застосунок Racenext, пройти верифікацію, обрати у календарі забіг "MHP Run4Victory Тернопіль" і сплатити участь.

          Приєднуйтесь: разом ми біжимо за тих, хто бореться, в пам'ять про тих, хто віддав життя

          - закликали у «МХП-Громаді».

          Довідка

          "МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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