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Международный день шашлыка: 5 классических рецептов для идеальных выходных

Киев • УНН

 • 952 просмотра

11 июля отмечается Международный день шашлыка. УНН подготовил подборку из пяти рецептов шашлыка, включая свиной, куриный, бараний, овощной и рыбный, для вкусного проведения выходных.

Международный день шашлыка: 5 классических рецептов для идеальных выходных

Сегодня, 11 июля, отмечается Международный день шашлыка. Потребление этого популярного мясного (и не только) блюда уже давно превратилось в своеобразную субкультуру в украинском обществе. Поэтому УНН подготовил сборник рецептов шашлыка для того, чтобы вкусно провести ближайшие выходные. 

Классический свиной шашлык

Ингредиенты

  • Свинина (шея или лопатка) - 1,5 кг;
    • Лук репчатый - 4 шт.;
      • Соль — 1,5 ч. л.;
        • Перец черный молотый — 1 ч. л.;
          • Уксус (9 %) — 2 ст. л.;-
            • Вода - 100 мл

              Приготовление

              1. Нарезать мясо кубиками размером 4–5 см. Лук нарезать кольцами, слегка размять руками, чтобы выделился сок.
                1. Смешать мясо с луком, добавить соль, перец, уксус и воду. Перемешать и оставить мариноваться в холодильнике на 4–6 часов.
                  1. Нанизать мясо на шампуры, жарить на мангале 15–20 минут, периодически переворачивая. Подавать с лавашем, свежими овощами и зеленью.

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                    Куриные шашлыки в кефире

                      Ингредиенты

                    • Филе куриное или бедра - 1,2 кг;
                      • Кефир (2,5 %) - 500 мл;
                        • Чеснок - 3 зубчика;
                          • Паприка сладкая - 1 ст. л.;
                            • Соль - 1 ч. л.;
                              • Базилик сушеный - 1 ч. л.

                                Приготовление

                                1. Нарезать курицу кусочками среднего размера. Измельчить чеснок, смешать с кефиром, добавить паприку, соль и базилик.
                                  1. Залить мясо маринадом, перемешать и оставить на 2–3 часа в прохладном месте. Нанизать на шампуры или выложить на решетку, жарить 10–15 минут, переворачивая.
                                    1. Подавать с соусом на основе йогурта и свежей зеленью.

                                      Шашлык из баранины с гранатовым соком

                                      Ингредиенты

                                      • Баранина (ребрышки или лопатка) - 1,5 кг;
                                        • Сок гранатовый (натуральный) - 300 мл;
                                          • Лук - 3 шт.;
                                            • Кориандр молотый - 1 ч. л.;
                                              • Соль - 1,5 ч. л.;
                                                • Перец черный - 0,5 ч. л.

                                                  Приготовление

                                                  1. Нарезать баранину крупными кусками, лук — полукольцами. Смешать мясо с луком, добавить гранатовый сок, кориандр, соль и перец. Мариновать 6–8 часов в холодильнике.
                                                    1. Нанизать на шампуры, жарить на мангале 20–25 минут, периодически переворачивая. Подавать с аджикой и овощами-гриль.

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                                                      Ингредиенты

                                                      • Перец болгарский - 2 шт.;
                                                        • Кабачки — 2 шт.;
                                                          • Шампиньоны - 300 г;
                                                            • Помидоры черри - 200 г;
                                                              • Соус соевый - 100 мл;
                                                                • Масло оливковое - 3 ст. л.;
                                                                  • Чеснок - 2 зубчика;
                                                                    • Мед - 1 ст. л.

                                                                      Приготовление

                                                                      1. Нарезать овощи крупными кусочками, грибы оставить целыми или разрезать пополам. Смешать соевый соус, оливковое масло, измельченный чеснок и мед. Замариновать овощи на 30–40 минут.
                                                                        1. Нанизать овощи на шампуры, чередуя их. Жарить на мангале 8–10 минут, периодически переворачивая.
                                                                          1. Подавать как гарнир к мясному шашлыку или как отдельное блюдо.

                                                                            Шашлык из рыбы в лимонном маринаде

                                                                            Ингредиенты

                                                                            • Лосось или форель (филе) - 1 кг;
                                                                              • Лимон - 1 шт.;
                                                                                • Масло оливковое - 4 ст. л.;
                                                                                  • Соль - 1 ч. л.;
                                                                                    • Розмарин сушеный - 1 ч. л.;
                                                                                      • Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

                                                                                        Приготовление

                                                                                        1. Нарезать рыбу кубиками 3–4 см. Смешать сок одного лимона, оливковое масло, соль, розмарин и перец. Замариновать рыбу на 30 минут.
                                                                                          1. Нанизать кусочки рыбы на шампуры или выложить на решетку. Жарить на мангале 8–10 минут, осторожно переворачивая.
                                                                                            1. Подавать с лимонными дольками и зеленью.

                                                                                              Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару07.07.25, 17:20 • 198715 просмотров

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                                                                                              Павел Зинченко

                                                                                              ЛайфхакКулинар
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                                                                                              $
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