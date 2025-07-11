Международный день шашлыка: 5 классических рецептов для идеальных выходных
Киев • УНН
11 июля отмечается Международный день шашлыка. УНН подготовил подборку из пяти рецептов шашлыка, включая свиной, куриный, бараний, овощной и рыбный, для вкусного проведения выходных.
Сегодня, 11 июля, отмечается Международный день шашлыка. Потребление этого популярного мясного (и не только) блюда уже давно превратилось в своеобразную субкультуру в украинском обществе. Поэтому УНН подготовил сборник рецептов шашлыка для того, чтобы вкусно провести ближайшие выходные.
Классический свиной шашлык
Ингредиенты
- Свинина (шея или лопатка) - 1,5 кг;
- Лук репчатый - 4 шт.;
- Соль — 1,5 ч. л.;
- Перец черный молотый — 1 ч. л.;
- Уксус (9 %) — 2 ст. л.;-
- Вода - 100 мл
Приготовление
- Нарезать мясо кубиками размером 4–5 см. Лук нарезать кольцами, слегка размять руками, чтобы выделился сок.
- Смешать мясо с луком, добавить соль, перец, уксус и воду. Перемешать и оставить мариноваться в холодильнике на 4–6 часов.
- Нанизать мясо на шампуры, жарить на мангале 15–20 минут, периодически переворачивая. Подавать с лавашем, свежими овощами и зеленью.
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Куриные шашлыки в кефире
Ингредиенты
- Филе куриное или бедра - 1,2 кг;
- Кефир (2,5 %) - 500 мл;
- Чеснок - 3 зубчика;
- Паприка сладкая - 1 ст. л.;
- Соль - 1 ч. л.;
- Базилик сушеный - 1 ч. л.
Приготовление
- Нарезать курицу кусочками среднего размера. Измельчить чеснок, смешать с кефиром, добавить паприку, соль и базилик.
- Залить мясо маринадом, перемешать и оставить на 2–3 часа в прохладном месте. Нанизать на шампуры или выложить на решетку, жарить 10–15 минут, переворачивая.
- Подавать с соусом на основе йогурта и свежей зеленью.
Шашлык из баранины с гранатовым соком
Ингредиенты
- Баранина (ребрышки или лопатка) - 1,5 кг;
- Сок гранатовый (натуральный) - 300 мл;
- Лук - 3 шт.;
- Кориандр молотый - 1 ч. л.;
- Соль - 1,5 ч. л.;
- Перец черный - 0,5 ч. л.
Приготовление
- Нарезать баранину крупными кусками, лук — полукольцами. Смешать мясо с луком, добавить гранатовый сок, кориандр, соль и перец. Мариновать 6–8 часов в холодильнике.
- Нанизать на шампуры, жарить на мангале 20–25 минут, периодически переворачивая. Подавать с аджикой и овощами-гриль.
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Овощной шашлык с соевым маринадом
Ингредиенты
- Перец болгарский - 2 шт.;
- Кабачки — 2 шт.;
- Шампиньоны - 300 г;
- Помидоры черри - 200 г;
- Соус соевый - 100 мл;
- Масло оливковое - 3 ст. л.;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Мед - 1 ст. л.
Приготовление
- Нарезать овощи крупными кусочками, грибы оставить целыми или разрезать пополам. Смешать соевый соус, оливковое масло, измельченный чеснок и мед. Замариновать овощи на 30–40 минут.
- Нанизать овощи на шампуры, чередуя их. Жарить на мангале 8–10 минут, периодически переворачивая.
- Подавать как гарнир к мясному шашлыку или как отдельное блюдо.
Шашлык из рыбы в лимонном маринаде
Ингредиенты
- Лосось или форель (филе) - 1 кг;
- Лимон - 1 шт.;
- Масло оливковое - 4 ст. л.;
- Соль - 1 ч. л.;
- Розмарин сушеный - 1 ч. л.;
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Приготовление
- Нарезать рыбу кубиками 3–4 см. Смешать сок одного лимона, оливковое масло, соль, розмарин и перец. Замариновать рыбу на 30 минут.
- Нанизать кусочки рыбы на шампуры или выложить на решетку. Жарить на мангале 8–10 минут, осторожно переворачивая.
- Подавать с лимонными дольками и зеленью.
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