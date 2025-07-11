Международный день шашлыка: 5 классических рецептов для идеальных выходных

Сегодня, 11 июля, отмечается Международный день шашлыка. Потребление этого популярного мясного (и не только) блюда уже давно превратилось в своеобразную субкультуру в украинском обществе. Поэтому УНН подготовил сборник рецептов шашлыка для того, чтобы вкусно провести ближайшие выходные.

Классический свиной шашлык

Ингредиенты

Свинина (шея или лопатка) - 1,5 кг;

Лук репчатый - 4 шт.;

Соль — 1,5 ч. л.;

Перец черный молотый — 1 ч. л.;

Уксус (9 %) — 2 ст. л.;-

Вода - 100 мл

Приготовление

Нарезать мясо кубиками размером 4–5 см. Лук нарезать кольцами, слегка размять руками, чтобы выделился сок. Смешать мясо с луком, добавить соль, перец, уксус и воду. Перемешать и оставить мариноваться в холодильнике на 4–6 часов. Нанизать мясо на шампуры, жарить на мангале 15–20 минут, периодически переворачивая. Подавать с лавашем, свежими овощами и зеленью.

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Куриные шашлыки в кефире

Ингредиенты

Филе куриное или бедра - 1,2 кг;

Кефир (2,5 %) - 500 мл;

Чеснок - 3 зубчика;

Паприка сладкая - 1 ст. л.;

Соль - 1 ч. л.;

Базилик сушеный - 1 ч. л.

Приготовление

Нарезать курицу кусочками среднего размера. Измельчить чеснок, смешать с кефиром, добавить паприку, соль и базилик. Залить мясо маринадом, перемешать и оставить на 2–3 часа в прохладном месте. Нанизать на шампуры или выложить на решетку, жарить 10–15 минут, переворачивая. Подавать с соусом на основе йогурта и свежей зеленью.

Шашлык из баранины с гранатовым соком

Ингредиенты

Баранина (ребрышки или лопатка) - 1,5 кг;

Сок гранатовый (натуральный) - 300 мл;

Лук - 3 шт.;

Кориандр молотый - 1 ч. л.;

Соль - 1,5 ч. л.;

Перец черный - 0,5 ч. л.

Приготовление

Нарезать баранину крупными кусками, лук — полукольцами. Смешать мясо с луком, добавить гранатовый сок, кориандр, соль и перец. Мариновать 6–8 часов в холодильнике. Нанизать на шампуры, жарить на мангале 20–25 минут, периодически переворачивая. Подавать с аджикой и овощами-гриль.

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Овощной шашлык с соевым маринадом

Ингредиенты

Перец болгарский - 2 шт.;

Кабачки — 2 шт.;

Шампиньоны - 300 г;

Помидоры черри - 200 г;

Соус соевый - 100 мл;

Масло оливковое - 3 ст. л.;

Чеснок - 2 зубчика;

Мед - 1 ст. л.

Приготовление

Нарезать овощи крупными кусочками, грибы оставить целыми или разрезать пополам. Смешать соевый соус, оливковое масло, измельченный чеснок и мед. Замариновать овощи на 30–40 минут. Нанизать овощи на шампуры, чередуя их. Жарить на мангале 8–10 минут, периодически переворачивая. Подавать как гарнир к мясному шашлыку или как отдельное блюдо.

Шашлык из рыбы в лимонном маринаде

Ингредиенты

Лосось или форель (филе) - 1 кг;

Лимон - 1 шт.;

Масло оливковое - 4 ст. л.;

Соль - 1 ч. л.;

Розмарин сушеный - 1 ч. л.;

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Приготовление

Нарезать рыбу кубиками 3–4 см. Смешать сок одного лимона, оливковое масло, соль, розмарин и перец. Замариновать рыбу на 30 минут. Нанизать кусочки рыбы на шампуры или выложить на решетку. Жарить на мангале 8–10 минут, осторожно переворачивая. Подавать с лимонными дольками и зеленью.

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