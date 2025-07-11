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Міжнародний день шашлика: 5 класичних рецептів для ідеальних вихідних

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

11 липня відзначається Міжнародний день шашлика. УНН підготував збірку з п'яти рецептів шашлику, включаючи свинячий, курячий, баранячий, овочевий та рибний, для смачного проведення вихідних.

Міжнародний день шашлика: 5 класичних рецептів для ідеальних вихідних

Сьогодні, 11 липня, відзначається Міжнародний день шашлика. Споживання цієї популярної м’ясної (і не тільки) страви вже давно перетворилося у своєрідну субкультуру в українському суспільстві. Тож УНН підготував збірку рецептів шашлику для того, щоб смачно провести найближчі вихідні. 

Класичний свинячий шашлик

Інгредієнти

  • Свинина (шия або лопатка) - 1,5 кг;
    • Цибуля ріпчаста - 4 шт.;
      • Сіль — 1,5 ч. л.;
        • Перець чорний мелений — 1 ч. л.;
          • Оцет (9 %) — 2 ст. л.;-
            • Вода - 100 мл

              Приготування

              1. Нарізати м’ясо кубиками розміром 4–5 см. Цибулю нарізати кільцями, злегка розім'яти руками, щоб виділився сік.
                1. Змішати м’ясо з цибулею, додати сіль, перець, оцет і воду. Перемішати та залишити маринуватися в холодильнику на 4–6 годин.
                  1. Нанизати м’ясо на шампури, смажити на мангалі 15–20 хвилин, періодично перевертаючи. Подавати з лавашем, свіжими овочами та зеленню.

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                    Курячі шашлики у кефірі

                      Інгредієнти

                    • Філе куряче або стегна - 1,2 кг;
                      • Кефір (2,5 %) - 500 мл;
                        • Часник - 3 зубчики;
                          • Паприка солодка - 1 ст. л.;
                            • Сіль - 1 ч. л.;
                              • Базилік сушений - 1 ч. л.

                                Приготування

                                1. Нарізати курку шматочками середнього розміру. Подрібнити часник, змішати з кефіром, додати паприку, сіль і базилік.
                                  1. Залити м’ясо маринадом, перемішати та залишити на 2–3 години в прохолодному місці. Нанизати на шампури або викласти на решітку, смажити 10–15 хвилин, перевертаючи.
                                    1. Подавати з соусом на основі йогурту та свіжою зеленню.

                                      Шашлик із баранини з гранатовим соком

                                      Інгредієнти

                                      • Баранина (реберця або лопатка) - 1,5 кг;
                                        • Сік гранатовий (натуральний) - 300 мл;
                                          • Цибуля - 3 шт.;
                                            • Коріандр мелений - 1 ч. л.;
                                              • Сіль - 1,5 ч. л.;
                                                • Перець чорний - 0,5 ч. л.

                                                  Приготування

                                                  1. Нарізати баранину великими шматками, цибулю — півкільцями. Змішати м’ясо з цибулею, додати гранатовий сік, коріандр, сіль і перець. Маринувати 6–8 годин у холодильнику.
                                                    1. Нанизати на шампури, смажити на мангалі 20–25 хвилин, періодично перевертаючи. Подавати з аджикою та овочами-гриль.

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                                                      Овочевий шашлик із соєвим маринадом

                                                      Інгредієнти

                                                      • Перець болгарський - 2 шт.;
                                                        • Кабачки — 2 шт.;
                                                          • Печериці - 300 г;
                                                            • Помідори черрі - 200 г;
                                                              • Соус соєвий - 100 мл;
                                                                • Олія оливкова - 3 ст. л.;
                                                                  • Часник - 2 зубчики;
                                                                    • Мед - 1 ст. л.

                                                                      Приготування

                                                                      1. Нарізати овочі великими шматочками, гриби залишити цілими або розрізати навпіл. Змішати соєвий соус, оливкову олію, подрібнений часник і мед. Замаринувати овочі на 30–40 хвилин.
                                                                        1. Нанизати овочі на шампури, чергуючи їх. Смажити на мангалі 8–10 хвилин, періодично перевертаючи.
                                                                          1. Подавати як гарнір до м’ясного шашлику або як окрему страву.

                                                                            Шашлик із риби у лимонному маринаді

                                                                            Інгредієнти

                                                                            • Лосось або форель (філе) - 1 кг;
                                                                              • Лимон - 1 шт.;
                                                                                • Олія оливкова - 4 ст. л.;
                                                                                  • Сіль - 1 ч. л.;
                                                                                    • Розмарин сушений - 1 ч. л.;
                                                                                      • Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

                                                                                        Приготування

                                                                                        1. Нарізати рибу кубиками 3–4 см. Змішати сік одного лимона, оливкову олію, сіль, розмарин і перець. Замаринувати рибу на 30 хвилин.
                                                                                          1. Нанизати шматочки риби на шампури або викласти на решітку. Смажити на мангалі 8–10 хвилин, обережно перевертаючи.
                                                                                            1. Подавати з лимонними дольками та зеленню.

                                                                                              Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку07.07.25, 17:20 • 198716 переглядiв

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                                                                                              Павло Зінченко

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                                                                                              $
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                                                                                              $
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