Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $49,5 млрд

Международные резервы Украины на 1 ноября 2025 года достигли 49,5 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю независимости. Рост на 6,4% за октябрь объясняется значительными поступлениями от международных партнеров.
Международные резервы Украины на начало ноября достигли рекордного показателя - 49,5 млрд долл., увеличившись за месяц на 6,4%, сообщили в Национальном банке Украины в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 49 516,3 млн долл. США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4%
Такую динамику в регуляторе объяснили значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
Сообщается, что на валютные счета правительства в Национальном банке в октябре поступило 6 398,4 млн долл.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 611,6 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долл.
"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 834,9 млн долл. США и выкупил в резервы 0,8 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 2 834,1 млн долл. США", - сообщили в НБУ.
Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка
