09:48 • 3988 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:46 • 7218 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
07:19 • 16115 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 18883 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 24383 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 26654 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 31521 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 63622 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57839 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37783 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 37180 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $49,5 млрд

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Международные резервы Украины на 1 ноября 2025 года достигли 49,5 млрд долларов, что является самым высоким показателем за всю историю независимости. Рост на 6,4% за октябрь объясняется значительными поступлениями от международных партнеров.

Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $49,5 млрд

Международные резервы Украины на начало ноября достигли рекордного показателя - 49,5 млрд долл., увеличившись за месяц на 6,4%, сообщили в Национальном банке Украины в пятницу, пишет УНН

По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 49 516,3 млн долл. США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В октябре они выросли на 6,4%

- говорится в сообщении НБУ.

Такую динамику в регуляторе объяснили значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Сообщается, что на валютные счета правительства в Национальном банке в октябре поступило 6 398,4 млн долл.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 611,6 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 83,9 млн долл.

"Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 834,9 млн долл. США и выкупил в резервы 0,8 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 2 834,1 млн долл. США", - сообщили в НБУ.

Объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка

- подчеркнули в НБУ.

НБУ улучшил прогноз международных резервов в ожидании "репарационного займа" за счет активов рф23.10.25, 15:01 • 2051 просмотр

Юлия Шрамко

Экономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Национальный банк Украины
Украина