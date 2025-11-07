Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $49,5 млрд
Київ • УНН
Міжнародні резерви України на 1 листопада 2025 року сягнули 49,5 млрд доларів, що є найвищим показником за всю історію незалежності. Зростання на 6,4% за жовтень пояснюється значними надходженнями від міжнародних партнерів.
Міжнародні резерви України на початок листопада сягнули рекордного показника - 49,5 млрд дол., зрісши за місяць на 6,4%, повідомили у Національному банку України у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 49 516,3 млн дол. США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%
Таку динаміку у регуляторі пояснили значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Повідомляється, що на валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло 6 398,4 млн дол.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн дол.
"Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 834,9 млн дол. США та викупив до резервів 0,8 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 2 834,1 млн дол. США", - повідомили у НБУ.
Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку
