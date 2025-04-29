Международные эксперты помогут выбрать новый состав Счетной палаты: кто в кандидатах

Украинское правительство получило официальные предложения от международных партнеров по кандидатам в совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты. Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook, пишет УНН.

Детали

Несколько дней назад Правительство получило предложения международных организаций по трем экспертам в совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты… - говорится в заметке.

В состав совещательной группы международники предлагают трех кандидатов:

Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор.

Паскаль Мунье (Pascal Mounier), Франция, старший аудитор Счетной палаты. Имеет 24 года аудиторского опыта.

Ли Саммерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор в Национальном офисе аудита. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в частности в оборонной сфере.

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По информации, совещательная группа экспертов будет иметь 6 человек, три – международники и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.

Ожидается, что сегодня или на этой неделе Правительство официально передаст в ВРУ предложения международных экспертов - пишет депутат.

Процедура запуска конкурса выглядит так:

Бюджетный комитет готовит постановление о составе СГЭ (неделя с момента официального получения письма от Правительства);

Парламент рейтинговым голосованием избирает украинских экспертов;

Парламент утверждает постановление о составе СГЭ (надеемся, что 2 и 3 этап состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой не успеем);

Начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (неделя с момента голосования в Раде и длится 30 дней).

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