Международные эксперты помогут выбрать новый состав Счетной палаты: кто в кандидатах

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль
10:23 • 296 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
09:35 • 9494 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

08:02 • 28637 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

07:23 • 35471 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
07:19 • 35851 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

06:48 • 34908 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 30997 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 58548 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 58786 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
28 апреля, 14:07 • 42693 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
5.8м/с
23%
753 мм
Популярные новости

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"

29 апреля, 02:17 • 25469 просмотра

В Украину возвращается тепло: какой будет погода во вторник

29 апреля, 03:48 • 13879 просмотра

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

04:52 • 17650 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

07:25 • 19156 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

08:32 • 10358 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

08:02 • 28641 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

07:23 • 35476 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

07:19 • 35857 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

06:48 • 34913 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 39277 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 24769 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 44700 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 44038 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 150875 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 64390 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Международные эксперты помогут выбрать новый состав Счетной палаты: кто в кандидатах

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Правительство получило предложения от партнеров по экспертам для отбора членов Счетной палаты. В группу войдут специалисты из Латвии, Франции и Великобритании, имеющие значительный опыт в аудите.

Международные эксперты помогут выбрать новый состав Счетной палаты: кто в кандидатах

Украинское правительство получило официальные предложения от международных партнеров по кандидатам в совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты. Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook, пишет УНН.

Детали

Несколько дней назад Правительство получило предложения международных организаций по трем экспертам в совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты…

- говорится в заметке.

В состав совещательной группы международники предлагают трех кандидатов:

  • Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный аудитор. 
    • Паскаль Мунье (Pascal Mounier), Франция, старший аудитор Счетной палаты. Имеет 24 года аудиторского опыта. 
      • Ли Саммерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор в Национальном офисе аудита. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в частности в оборонной сфере.

        Финансовая поддержка от США в 2022-2024 годах была использована в соответствии с заключенными соглашениями - Счетная палата18.03.25, 11:02 • 25329 просмотров

        По информации, совещательная группа экспертов будет иметь 6 человек, три – международники и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.

        Ожидается, что сегодня или на этой неделе Правительство официально передаст в ВРУ предложения международных экспертов

        - пишет депутат.

        Процедура запуска конкурса выглядит так:

        • Бюджетный комитет готовит постановление о составе СГЭ (неделя с момента официального получения письма от Правительства);
          • Парламент рейтинговым голосованием избирает украинских экспертов;
            • Парламент утверждает постановление о составе СГЭ (надеемся, что 2 и 3 этап состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой не успеем);
              • Начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (неделя с момента голосования в Раде и длится 30 дней).

                Кабмин одобрил отчет об исполнении госбюджета 2024 года08.04.25, 14:02 • 8639 просмотров

                Алина Волянская

                Алина Волянская

                Экономикаполитика
                Латвия
                Франция
                Великобритания
                Facebook
                Brent
                $63.89
                Bitcoin
                $94,995.50
                S&P 500
                $5,504.44
                Tesla
                $281.00
                Газ TTF
                $30.90
                Золото
                $3,318.79
                Ethereum
                $1,831.79