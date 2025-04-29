Международные эксперты помогут выбрать новый состав Счетной палаты: кто в кандидатах
Киев • УНН
Правительство получило предложения от партнеров по экспертам для отбора членов Счетной палаты. В группу войдут специалисты из Латвии, Франции и Великобритании, имеющие значительный опыт в аудите.
Украинское правительство получило официальные предложения от международных партнеров по кандидатам в совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты. Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook, пишет УНН.
Детали
Несколько дней назад Правительство получило предложения международных организаций по трем экспертам в совещательную группу экспертов (СГЭ), которая будет выбирать кандидатов на должности новых членов Счетной палаты…
В состав совещательной группы международники предлагают трех кандидатов:
- Игорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвия, член Европейского суда аудиторов, с 1994 года – сертифицированный
аудитор.
- Паскаль Мунье (Pascal Mounier), Франция, старший аудитор Счетной палаты. Имеет 24 года аудиторского опыта.
- Ли Саммерфилд (Lee Summerfield), Великобритания, директор в Национальном офисе аудита. Имеет 25 лет опыта в аудите государственных программ, в частности в оборонной сфере.
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По информации, совещательная группа экспертов будет иметь 6 человек, три – международники и три – от Верховной Рады с преимущественным правом голоса международных экспертов.
Ожидается, что сегодня или на этой неделе Правительство официально передаст в ВРУ предложения международных экспертов
Процедура запуска конкурса выглядит так:
- Бюджетный комитет готовит постановление о составе СГЭ (неделя с момента официального получения письма от Правительства);
- Парламент рейтинговым голосованием избирает украинских экспертов;
- Парламент утверждает постановление о составе СГЭ (надеемся, что 2 и 3 этап состоятся уже на следующей пленарной неделе, на этой не успеем);
- Начинается прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты (неделя с момента голосования в Раде и длится 30 дней).
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