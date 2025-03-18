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Финансовая поддержка от США в 2022-2024 годах была использована в соответствии с заключенными соглашениями - Счетная палата

Киев • УНН

 • 25250 просмотра

Счетная палата подтвердила эффективное использование более 30 млрд долларов помощи от США в 2022-2024 годах. Аудиты подтвердили целевое использование средств для соцвыплат и медицины.

Финансовая поддержка от США в 2022-2024 годах была использована в соответствии с заключенными соглашениями - Счетная палата

Счетная палата Украины системно контролирует использование средств от международных партнеров. Их рекомендации способствуют прозрачности и эффективности управления госресурсами. Аудиты подтвердили целевое использование средств для соцвыплат и медицины. Об этом говорится на сайте высшего органа финансово-бюджетного контроля Украины, пишет УНН.

Счетная палата Украины осуществляет системный контроль за использованием международной бюджетной поддержки и предоставляет рекомендации для повышения эффективности использования этих средств. Выполнение рекомендаций, предоставленных по результатам ее соответствующих аудитов, способствует улучшению финансовой дисциплины и прозрачности в управлении государственными ресурсами и поддержанию доверительных отношений между странами-партнерами

- говорится в сообщении.

Детали

Помощь Соединенных Штатов Америки составляла значительную часть международной поддержки Украины в течение 2022-2024 годов, что и определило этот источник ключевым фактором обеспечения экономической и социальной стабильности в условиях войны.

Общая сумма прямой бюджетной поддержки, предоставленной правительством США в течение указанного периода – более 30 млрд долларов*. Эти средства были реализованы через несколько основных соглашений:

  1. Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд долларов США, из них для ПФУ – 12,7 млрд долларов США.
    1. Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению об исполнении задачи в сфере развития (09.07.2022 № TF0B9122) – 1,7 млрд долларов США.
      1. Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества (21.04.2022 № TF0B8350) – 1,1 млрд долларов США.

        Проведенные аудиты и их результаты

        Счетная палата в рамках четырех аудитов осуществила проверку использования части прямой бюджетной поддержки США Украине. Результаты аудитов, проведенных в том числе и при поддержке Центра совершенства аудита Офиса правительственной отчетности Соединенных Штатов Америки, подтвердили, что финансовая поддержка, предоставленная Украине США, использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями. Она была решающим фактором устойчивости страны, особенно в начале широкомасштабного вторжения. Партнерские средства позволили избежать кризиса в сфере социальных выплат, своевременно выплачивать пенсии и заработные платы, поддержать систему здравоохранения и обеспечить базовые гуманитарные потребности населения.

        1. Финансовый аудит гранта Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества (решение Счетной палаты от 11.07.2023 № 14-1).

        Аудит подтвердил достоверность финансовой отчетности, связанной с грантом. Не было выявлено нарушений законодательства относительно поступления и учета средств гранта.

        2. Аудит эффективности "Прямая бюджетная поддержка Правительства США и других доноров для обеспечения жизненно важных потребностей населения Украины в условиях войны" (решение Счетной палаты от 21.12.2023 № 31-1).

        Аудит подтвердил целевое использование грантовых средств на обеспечение базовых потребностей населения, в частности  на оплату труда педагогов и медицинских работников. По результатам аудита Счетная палата рекомендовала усовершенствовать процедуры верификации получателей, наладить обмен информацией между государственными ИТ-системами и реестрами, ввести механизмы упорядочения и оптимизации социальных выплат.

        3. Аудит эффективности "Прямая бюджетная поддержка США в начале военного вторжения России в Украину: Предотвращение коллапса и сохранение стрессоустойчивости украинской системы медицинских услуг"(решение Счетной палаты от 21.12.2023 № 31-2).

        Аудитом Счетной палаты подтверждено, что 1,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки были направлены на финансирование программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что обеспечило бесперебойное предоставление медицинских услуг в условиях военного положения. Вместе с тем по результатам аудита были предоставлены рекомендации усилить внутренний контроль Национальной службы здоровья Украины (далее – НСЗУ) для предотвращения отдельных переплат в будущем.

        4. Аудит эффективности "Устойчивость Пенсионного фонда Украины в условиях военного положения"(решение Счетной палаты от 22.10.2024 № 49-2).

        Аудиторы Счетной палаты подтвердили, что в условиях войны Пенсионному фонду Украины удалось обеспечить стабильные выплаты пенсий для более 10 млн пенсионеров, в том числе и благодаря привлечению займов и грантов по Проекту PEACE, основным донором которого были США. Указанные средства, а именно 12,7 млрд долларов США, были использованы по назначению, вместе с тем Счетная палата рекомендовала Пенсионному фонду продолжить совершенствование своих внутренних рабочих процессов и обеспечить взаимодействие между государственными реестрами для повышения эффективности и прозрачности пенсионных выплат.

        Основные выводы по результатам аудитов

        Благодаря проведенным аудитам Счетная палата Украины подтвердила, что финансовая поддержка США использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями, способствуя обеспечению финансовой стабильности страны в условиях военного положения.

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        Также эти аудиты выявили ряд факторов, устранение которых будет способствовать в будущем большей эффективности использования средств, в том числе и международной поддержки, и лучшему функционированию соответствующих государственных систем в целом. Речь идет о необходимости совершенствования внутреннего контроля ответственных органов, необходимости повышения прозрачности финансовых процессов, налаживания современных механизмов верификации социальных выплат, улучшения учета получателей помощи и тому подобное.

        Предложенные Счетной палатой рекомендации направлены на усиление контроля за использованием международной помощи, устранение выявленных недостатков и совершенствование бюджетного управления в целом. Их внедрение будет способствовать повышению эффективности использования средств, что является важным шагом для сохранения доверия международных партнеров и укрепления финансовой устойчивости Украины в условиях войны и дальнейшего восстановления страны

        - отметила по итогам анализа результатов выполнения рекомендаций по этим аудитам Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская.

        Основные результаты выполнения рекомендаций по аудитам помощи США

        • Медицинские услуги:

          - Во исполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита, в 2024 году было возвращено в бюджет 14,6 млн грн (500 тыс. долларов США), что в целом составляет 75 % переплаченных по пакету медицинских услуг "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи" средств.

          - Кроме того, во исполнение рекомендаций Счетной палаты подразделение внутреннего аудита НСЗУ выявило переплату в размере 46,8 млн грн (1,6 млн долларов США), из которых по состоянию на 05.03.2025 возмещено уже 4,3 млн грн (140 тыс. долларов США).

          • Верификация получателей помощи:

            - Министерство экономики Украины верифицировало лиц, которые неправомерно получили помощь через Программу "єПідтримка". Возмещено 122,7 млн грн (4,2 млн долларов США) от 19 тыс. человек.

            - Обеспечена совместимость и электронное взаимодействие Центральной базы данных электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов и Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

            - Усовершенствованы процедуры верификации получателей помощи, налажен обмен информацией между государственными ИТ-системами и реестрами, введены механизмы упорядочения и оптимизации социальных выплат.

            • Улучшение работы Пенсионного фонда:

              - Ограничены специальные пенсии, которые превышают максимальный размер.

              - Введен электронный оборот документов получателей пенсий, выехавших на постоянное место жительства за границу.

              - Утверждены Методические рекомендации по перечислению средств учреждениям, в которых лица находятся на полном государственном содержании.

              - Утверждена новая редакция протокола об обмене информацией для проведения верификации пенсионных выплат.

              - Усовершенствован механизм назначения и выплаты доплаты неработающим пенсионерам за проживание в зоне радиоактивного загрязнения на период действия военного положения в Украине.

              - Ежемесячно осуществляется выборочная обработка информации о получателях пенсии, получающих повышение в соответствии с Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

              - Определены ответственные за актуализацию справочников населенных пунктов, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.

              - Введены паспорта для бюджетных программ в сфере пенсионного обеспечения.

              - Разработаны критерии и логика построения отчетности для централизации учета начисленных и выплаченных сумм по решениям судов.

              - Определен круг лиц с инвалидностью и четкие обстоятельства, при которых врачебно-консультативная комиссия не будет направлять таких лиц на пересмотр.

              Выполнение рекомендаций, предоставленных Счетной палатой по результатам этих аудитов, способствует системным улучшениям в управлении и прозрачности в учете средств, обеспечивая уверенность основных стейкхолдеров в использовании этих средств в соответствии с условиями заключенных соглашений и получения их надлежащими бенефициарами.

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              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

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