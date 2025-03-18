Фінансова підтримка від США у 2022-2024 роках була використана відповідно до укладених угод - Рахункова палата

Рахункова палата України системно контролює використання коштів від міжнародних партнерів. Їх рекомендації сприяють прозорості та ефективності управління держресурсами. Аудити підтвердили цільове використання коштів для соцвиплат та медицини. Про це йдеться на сайті вищого органу фінансово-бюджетного контролю України, пише УНН.

Рахункова палата України здійснює системний контроль за використанням міжнародної бюджетної підтримки та надає рекомендації для підвищення ефективності використання цих коштів. Виконання рекомендацій, наданих за результатами її відповідних аудитів, сприяє покращенню фінансової дисципліни та прозорості в управлінні державними ресурсами та підтриманню довірчих відносин між країнами-партнерами - йдеться у повідомленні.

Деталі

Допомога Сполучених Штатів Америки становила значну частину міжнародної підтримки України впродовж 2022–2024 років, що і визначило це джерело ключовим чинником забезпечення економічної та соціальної стабільності в умовах війни.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США протягом зазначеного періоду – понад 30 млрд доларів*. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод:

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) – 27,05 млрд доларів США, з них для ПФУ – 12,7 млрд доларів США. Додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (09.07.2022 № TF0B9122) – 1,7 млрд доларів США. Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (21.04.2022 № TF0B8350) – 1,1 млрд доларів США.

Проведені аудити та їх результати

Рахункова палата в межах чотирьох аудитів здійснила перевірку використання частини прямої бюджетної підтримки США Україні. Результатиаудитів, проведених у тому числі й за підтримки Центру досконалості аудиту Офісу урядової підзвітності Сполучених Штатів Америки, підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Вона була вирішальним фактором стійкості країни, особливо на початку широкомасштабного вторгнення. Партнерські кошти дали змогу уникнути кризи у сфері соціальних виплат, своєчасно виплачувати пенсії та заробітні плати, підтримати систему охорони здоров’я та забезпечити базові гуманітарні потреби населення.

1. Фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-1).

Аудит підтвердив достовірність фінансової звітності, пов'язаної з грантом.​ Не було виявлено порушень законодавства щодо надходження та обліку коштів гранту.

2. Аудит ефективності "Пряма бюджетна підтримка Уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни" (рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-1).

Аудит підтвердив цільове використання грантових коштів на забезпечення базових потреб населення, зокрема​ на оплату праці освітян та медичних працівників. За результатами аудиту Рахункова палата рекомендувала удосконалити процедури верифікації отримувачів, налагодити обмін інформацією між державними ІТ-системами і реєстрами, запровадити механізми впорядкування та оптимізації соціальних виплат.

3. Аудит ефективності "Пряма бюджетна підтримка США на початку військового вторгнення Росії в Україну: Запобігання колапсу та збереження стресостійкості української системи медичних послуг"(рішення Рахункової палати від 21.12.2023 № 31-2).

Аудитом Рахункової палати підтверджено, що 1,7 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки були спрямовані на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що забезпечило безперебійне надання медичних послуг в умовах воєнного стану.​ Водночас за результатами аудиту було надано рекомендації посилити внутрішній контроль Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ) для запобігання окремим переплатам у майбутньому.

4. Аудит ефективності "Стійкість Пенсійного фонду України в умовах воєнного стану"(рішення Рахункової палати від 22.10.2024 № 49-2).

Аудитори Рахункової палати підтвердили, що в умовах війни Пенсійному фонду України вдалося забезпечити стабільні виплати пенсій для понад 10 млн пенсіонерів, зокрема й завдяки залученню позик і грантів за Проєктом PEACE, основним донором якого були США.​ Зазначені кошти, а саме 12,7 млрд доларів США, були використані за призначенням, водночас Рахункова палата рекомендувала Пенсійному фонду продовжити вдосконалення своїх внутрішніх робочих процесів та забезпечити взаємодію між державними реєстрами для підвищення ефективності та прозорості пенсійних виплат.

Основні висновки за результатами аудитів

Завдяки проведеним аудитам Рахункова палата України підтвердила, що фінансова підтримка США використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей, сприяючи забезпеченню фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану.

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Також ці аудити виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів, у тому числі й міжнародної підтримки, та кращому функціонуванню відповідних державних систем загалом. Йдеться про необхідність вдосконалення внутрішнього контролю відповідальних органів, потребу підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження сучасних механізмів верифікації соціальних виплат, покращення обліку отримувачів допомоги тощо.

Запропоновані Рахунковою палатою рекомендації спрямовані на посилення контролю за використанням міжнародної допомоги, усунення виявлених недоліків та вдосконалення бюджетного управління загалом. Їх впровадження сприятиме підвищенню ефективності використання коштів, що є важливим кроком для збереження довіри міжнародних партнерів та зміцнення фінансової стійкості України в умовах війни та подальшого відновлення країни

зазначила за підсумками аналізу результатів виконання рекомендацій за цими аудитами Голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Основні результати виконання рекомендацій за аудитами допомоги США

Медичні послуги:

- На виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту, у 2024 році було повернено до бюджету 14,6 млн грн (500 тис. доларів США), що загалом становить 75 % переплачених за пакетом медичних послуг "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги" коштів.

- Крім того, на виконання рекомендацій Рахункової палати підрозділ внутрішнього аудиту НСЗУ виявив переплату у розмірі 46,8 млн грн (1,6 млн доларів США), з яких станом на 05.03.2025 відшкодовано уже 4,3 млн грн (140 тис. доларів США).

Верифікація отримувачів допомоги:

- Міністерство економіки України верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через Програму "єПідтримка". Відшкодовано 122,7 млн грн (4,2 млн доларів США) від 19 тис. осіб.

- Забезпечено сумісність та електронну взаємодію Центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

- Удосконалено процедури верифікації отримувачів допомоги, налагоджено обмін інформацією між державними ІТ-системами і реєстрами, запроваджено механізми впорядкування та оптимізації соціальних виплат.

Покращення роботи Пенсійного фонду:

- Обмежено спеціальні пенсії, які перевищують максимальний розмір.

- Запроваджено електронний обіг документів одержувачів пенсій, які виїхали на постійне місце проживання за кордон.

- Затверджено Методичні рекомендації щодо перерахування коштів установам, в яких особи перебувають на повному державному утриманні.

- Затверджено нову редакцію протоколу про обмін інформацією для проведення верифікації пенсійних виплат.

- Удосконалено механізм призначення та виплати доплати непрацюючим пенсіонерам за проживання в зоні радіоактивного забруднення на період дії воєнного стану в Україні.

- Щомісяця здійснюється вибіркова обробка інформації про одержувачів пенсії, які отримують підвищення відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

- Визначено відповідальних за актуалізацію довідників населених пунктів, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф.

- Запроваджено паспорти для бюджетних програм у сфері пенсійного забезпечення.

- Розроблено критерії та логіку побудови звітності для централізації обліку нарахованих і виплачених сум за рішеннями судів.

- Визначено коло осіб з інвалідністю та чіткі обставини, за яких лікарсько-консультативна комісія не направлятиме таких осіб на переогляд.

Виконання рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за результатами цих аудитів, сприяє системним покращенням в управлінні та прозорості в обліку коштів, забезпечуючи впевненість основних стейкхолдерів у використанні цих коштів відповідно до умов укладених угод і отримання їх належними бенефіціарами.

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