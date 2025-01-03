Києво-Печерська лавра не використала 25,2 млн грн - Рахункова палата

Рахункова палата виявила, що Заповідник "Києво-Печерська лавра" не використав 25,2 млн грн бюджетних коштів. Додатково встановлено неефективне використання ще 29,5 млн грн на необґрунтовані надбавки персоналу.

Заповідник "Києво-Печерська лавра" використав неекономно та неефективно 29,5 млн грн, йдеться у висновках Разункової палати після аудиту відомства, повідомляє УНН. Деталі У період із 2020 по 2023 роки за чотирма бюджетними програмами Міністерство виділило 556,4 млн гривень. При цьому потреби Заповідника у фінансуванні були забезпечені лише на 51,2 %, зокрема поточні видатки - на 82,3 %, капітальні - на 9,7 % - йдеться у повідомленні. Крім того, зазначається, що Міністерство також не використало наявних можливостей щодо перерозподілу видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, що створило ризики незбереження нерухомих пам’яток архітектури національного і місцевого значення. Загалом, Заповідником не використано та повернено до бюджету 25,2 млн грн із затверджених бюджетних коштів. Це свідчить про несистемний підхід до планування та оперативного коригування заходів і бюджету. Також аудитори встановили, що у 2020-2023 роках неекономно та неефективно Заповідником було використано 29,5 млн гривень: 21,2 млн грн спрямовано на виплату надбавок штатному персоналу, хоча така потреба не визначалась;

500 тис. грн сплачено незаконно звільненому у 2016 році старшому науковому співробітнику Заповідника за вимушений прогул;

7,8 млн грн спрямовано на надбавки працівникам, які не виконували творчих, музейних чи наукових функцій. Нагадаємо Рахункова палата провела аудит АРМА, який виявив суттєві недоліки в управлінні арештованими активами. Transparency International Ukraine та міжнародні партнери висловлюють серйозні застереження щодо діяльності агентства.