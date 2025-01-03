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Києво-Печерська лавра не використала 25,2 млн грн - Рахункова палата

Києво-Печерська лавра не використала 25,2 млн грн - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 31245 перегляди

Рахункова палата виявила, що Заповідник "Києво-Печерська лавра" не використав 25,2 млн грн бюджетних коштів. Додатково встановлено неефективне використання ще 29,5 млн грн на необґрунтовані надбавки персоналу.

Заповідник "Києво-Печерська лавра" використав неекономно та неефективно 29,5 млн грн, йдеться у висновках Разункової палати після аудиту відомства, повідомляє УНН.

Деталі 

У період із 2020 по 2023 роки за чотирма бюджетними програмами Міністерство виділило 556,4 млн гривень. При цьому потреби Заповідника у фінансуванні були забезпечені лише на 51,2 %, зокрема поточні видатки - на 82,3 %, капітальні - на 9,7 %

- йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Міністерство також не використало наявних можливостей щодо перерозподілу видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, що створило ризики незбереження нерухомих пам’яток архітектури національного і місцевого значення.

Загалом, Заповідником не використано та повернено до бюджету 25,2 млн грн із затверджених бюджетних коштів. Це свідчить про  несистемний підхід до планування та оперативного коригування заходів і бюджету.

Також аудитори встановили, що у 2020-2023 роках неекономно та неефективно Заповідником було використано 29,5 млн гривень:

  • 21,2 млн грн спрямовано на виплату надбавок штатному персоналу, хоча така потреба не визначалась;
    • 500 тис. грн сплачено незаконно звільненому у 2016 році старшому науковому співробітнику Заповідника за вимушений прогул;
      • 7,8 млн грн спрямовано на надбавки працівникам, які не виконували творчих, музейних чи наукових функцій.

        Нагадаємо 

        Рахункова палата провела аудит АРМА, який виявив суттєві недоліки в управлінні арештованими активами. Transparency International Ukraine та міжнародні партнери висловлюють серйозні застереження щодо діяльності агентства

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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