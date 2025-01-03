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Киево-Печерская лавра не использовала 25,2 млн грн - Счетная палата

Киево-Печерская лавра не использовала 25,2 млн грн - Счетная палата

Киев  •  УНН

 • 10112 просмотра

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Счетная палата обнаружила, что Заповедник «Киево-Печерская лавра» не использовал 25,2 млн грн бюджетных средств. Дополнительно установлено неэффективное использование еще 29,5 млн грн на необоснованные надбавки персоналу.

Заповедник «Киево-Печерская лавра» использовал неэкономно и неэффективно 29,5 млн грн, говорится в выводах Разунковой палаты после аудита ведомства, сообщает УНН.

Детали 

В период с 2020 по 2023 годы по четырем бюджетным программам Министерство выделило 556,4 млн гривен. При этом потребности Заповедника в финансировании были обеспечены лишь на 51,2 %, в частности текущие расходы - на 82,3 %, капитальные - на 9,7 %

- говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Министерство также не использовало имеющихся возможностей по перераспределению расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных назначений главного распорядителя бюджетных средств, что создало риски несохранения недвижимых памятников архитектуры национального и местного значения.

В общем, Заповедником не использовано и возвращено в бюджет 25,2 млн грн из утвержденных бюджетных средств. Это свидетельствует о  несистемном подходе к планированию и оперативной корректировке мероприятий и бюджета.

Также аудиторы установили, что в 2020-2023 годах неэкономно и неэффективно Заповедником было использовано 29,5 млн гривен:

  • 21,2 млн грн направлено на выплату надбавок штатному персоналу, хотя такая потребность не определялась;
  • 500 тыс. грн уплачено незаконно уволенному в 2016 году старшему научному сотруднику Заповедника за вынужденный прогул;
  • 7,8 млн грн направлено на надбавки работникам, которые не выполняли творческих, музейных или научных функций.

Напомним 

Счетная палата провела аудит АРМА, который выявил существенные недостатки в управлении арестованными активами. Transparency International Ukraine и международные партнеры выражают серьезные предостережения относительно деятельности агентства

Алина Волянская

Алина Волянская

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kievКиев