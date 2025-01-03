Киево-Печерская лавра не использовала 25,2 млн грн - Счетная палата
Киев • УНН
Счетная палата обнаружила, что Заповедник «Киево-Печерская лавра» не использовал 25,2 млн грн бюджетных средств. Дополнительно установлено неэффективное использование еще 29,5 млн грн на необоснованные надбавки персоналу.
Заповедник «Киево-Печерская лавра» использовал неэкономно и неэффективно 29,5 млн грн, говорится в выводах Разунковой палаты после аудита ведомства, сообщает УНН.
Детали
В период с 2020 по 2023 годы по четырем бюджетным программам Министерство выделило 556,4 млн гривен. При этом потребности Заповедника в финансировании были обеспечены лишь на 51,2 %, в частности текущие расходы - на 82,3 %, капитальные - на 9,7 %
Кроме того, отмечается, что Министерство также не использовало имеющихся возможностей по перераспределению расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных назначений главного распорядителя бюджетных средств, что создало риски несохранения недвижимых памятников архитектуры национального и местного значения.
В общем, Заповедником не использовано и возвращено в бюджет 25,2 млн грн из утвержденных бюджетных средств. Это свидетельствует о несистемном подходе к планированию и оперативной корректировке мероприятий и бюджета.
Также аудиторы установили, что в 2020-2023 годах неэкономно и неэффективно Заповедником было использовано 29,5 млн гривен:
- 21,2 млн грн направлено на выплату надбавок штатному персоналу, хотя такая потребность не определялась;
- 500 тыс. грн уплачено незаконно уволенному в 2016 году старшему научному сотруднику Заповедника за вынужденный прогул;
- 7,8 млн грн направлено на надбавки работникам, которые не выполняли творческих, музейных или научных функций.
Напомним
Счетная палата провела аудит АРМА, который выявил существенные недостатки в управлении арестованными активами. Transparency International Ukraine и международные партнеры выражают серьезные предостережения относительно деятельности агентства.