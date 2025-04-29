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Міжнародні експерти допоможуть обрати новий склад Рахункової палати: хто в кандидатах

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Уряд отримав пропозиції від партнерів щодо експертів для відбору членів Рахункової палати. До групи увійдуть фахівці з Латвії, Франції та Великої Британії, що мають значний досвід в аудиті.

Міжнародні експерти допоможуть обрати новий склад Рахункової палати: хто в кандидатах

Український уряд отримав офіційні пропозиції від міжнародних партнерів щодо кандидатів до дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook, пише УНН.

Деталі

Кілька днів тому Уряд отримав пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати…

- йдеться в дописі.

До складу дорадчої групи міжнародники пропонують трьох кандидатів:

  • Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор. 
    • Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати. Має 24 роки аудиторського досвіду. 
      • Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Велика Британія, директор в Національному офісі аудиту. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

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        За інформацією, дорадча група експертів матиме 6 осіб, три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

        Очікується що сьогодні або цього тижня Уряд офіційно передасть до ВРУ пропозиції міжнародних експертів

        - пише депутатка.

        Процедура запуску конкурсу виглядає так:

        • Бюджетний комітет готує постанову про склад ДГЕ (тиждень з моменту офіційного отримання листа від Уряду);
          • Парламент рейтинговим голосуванням обирає українських експертів;
            • Парламент затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваємось, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього не встигнемо);
              • Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

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                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

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