Міжнародні експерти допоможуть обрати новий склад Рахункової палати: хто в кандидатах
Київ • УНН
Уряд отримав пропозиції від партнерів щодо експертів для відбору членів Рахункової палати. До групи увійдуть фахівці з Латвії, Франції та Великої Британії, що мають значний досвід в аудиті.
Український уряд отримав офіційні пропозиції від міжнародних партнерів щодо кандидатів до дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook, пише УНН.
Деталі
Кілька днів тому Уряд отримав пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати…
До складу дорадчої групи міжнародники пропонують трьох кандидатів:
- Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований
аудитор.
- Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати. Має 24 роки аудиторського досвіду.
- Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Велика Британія, директор в Національному офісі аудиту. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.
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За інформацією, дорадча група експертів матиме 6 осіб, три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.
Очікується що сьогодні або цього тижня Уряд офіційно передасть до ВРУ пропозиції міжнародних експертів
Процедура запуску конкурсу виглядає так:
- Бюджетний комітет готує постанову про склад ДГЕ (тиждень з моменту офіційного отримання листа від Уряду);
- Парламент рейтинговим голосуванням обирає українських експертів;
- Парламент затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваємось, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього не встигнемо);
- Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).
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