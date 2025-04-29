Міжнародні експерти допоможуть обрати новий склад Рахункової палати: хто в кандидатах

Український уряд отримав офіційні пропозиції від міжнародних партнерів щодо кандидатів до дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати. Про це повідомила народна депутатка Роксолана Підласа у Facebook, пише УНН.

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Кілька днів тому Уряд отримав пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка обиратиме кандидатів на посади нових членів Рахункової палати… - йдеться в дописі.

До складу дорадчої групи міжнародники пропонують трьох кандидатів:

Ігорс Лудборжс (Igors Ludboržs), Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року – сертифікований аудитор.

Паскаль Муньє (Pascal Mounier), Франція, старший аудитор Рахункової палати. Має 24 роки аудиторського досвіду.

Лі Самерфілд (Lee Summerfield), Велика Британія, директор в Національному офісі аудиту. Має 25 років досвіду в аудиті державних програм, зокрема в оборонній сфері.

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За інформацією, дорадча група експертів матиме 6 осіб, три – міжнародники і три – від Верховної Ради з переважним правом голосу міжнародних експертів.

Очікується що сьогодні або цього тижня Уряд офіційно передасть до ВРУ пропозиції міжнародних експертів - пише депутатка.

Процедура запуску конкурсу виглядає так:

Бюджетний комітет готує постанову про склад ДГЕ (тиждень з моменту офіційного отримання листа від Уряду);

Парламент рейтинговим голосуванням обирає українських експертів;

Парламент затверджує постанову про склад ДГЕ (сподіваємось, що 2 і 3 етап відбудуться вже наступного пленарного тижня, цього не встигнемо);

Починається прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (тиждень з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

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