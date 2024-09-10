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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Между Украиной и США на всех уровнях происходит координация действий - МИД

Между Украиной и США на всех уровнях происходит координация действий - МИД

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 18:08  •  21760 просмотра

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Спикер МИД Георгий Тихий заявил об активном диалоге и координации действий между Украиной и США на всех уровнях. Зеленский планирует представить «План победы Украины» Байдену и обсудить его с кандидатами в президенты США.

Между Украиной и США на всех уровнях происходит диалог и координация действий. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В СМИ сообщалось, что администрация Байдена направила Конгрессу секретный отчет о войне в Украине.

На вопрос, участвовала ли Украина в разработке этой стратегии, Тихий ответил: "У нас активный диалог с США и все эти вопросы обсуждаются и видение дальнейшего развития событий и нынешняя ситуация, которая происходит. Я не могу комментировать по конкретному документу... Не готов сейчас импровизировать, придумывать".

Однако Тихий отметил, что между Украиной и США на всех уровнях происходит диалог и координация действий.

Я могу сказать, что я абсолютно убежден в том, что Украина и США координируют свои действия очень тесным способом. У нас на всех уровнях происходит диалог и происходит координация действий. Что касается стратегии в целом, мы с 2022 года подчеркиваем, что стратегия Украинской победы заключается в том, чтобы не бояться никаких эскалаций, предоставлять Украине те средства, которые необходимы для победы над Россией

- сказал Тихий.

Дополнение

Зеленский обсудил "План победы Украины" с делегацией Конгресса США.

Президент Владимир Зеленский заявлял что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины".

Зеленский объяснял, что "План победы Украины" не зависит от России. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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