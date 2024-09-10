Між Україною та США на всіх рівнях відбувається координація дій - МЗС

Між Україною та США на всіх рівнях відбувається діалог й координація дій. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В ЗМІ повідомлялося, що адміністрація Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про війну в Україні.

На запитання, чи Україна брала участь в розробленні цієї стратегії, Тихий відповів:"У нас активний діалог із США й всі ці питання обговорюються й бачення подальшого розвитку подій й нинішня ситуація, яка відбувається. Я не можу коментувати щодо конкретного документа…Не готовий зараз імпровізувати, вигадувати".

Проте Тихий зазначив, що між Україною та США на всіх рівнях відбувається діалог й координація дій.

Я можу сказати, що я абсолютно переконаний в тому, що Україна та США координують свої дії дуже тісним способом. У нас на всіх рівнях відбувається діалог і відбувається координація дій. Щодо стратегії загалом, ми з 2022 року наголошуємо, що стратегія Української перемоги полягає в тому, щоб не боятися жодних ескалацій, надавати Україні ті засоби, які необхідні для перемоги над росією - сказав Тихий.

Доповнення

Зеленський обговорив "План перемоги України" з делегацією Конгресу США.

Президент Володимир Зеленський заявляв що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України".

Зеленський пояснював, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.