Зеленський обговорив "План перемоги України" з делегацією Конгресу США
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з делегацією Конгресу США на форумі в Італії. Зеленський планує представити "План перемоги України" Байдену та кандидатам у президенти США - Трампу і Гарріс.
Президент України Володимир Зеленський на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США, де йшлося про план перемоги для України, передає УНН.
"Незмінно працюємо з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки – на полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України – про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти – Трампу та Гарріс", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.
Голова Пентагону не обговорював із Зеленським "План перемоги України"06.09.24, 18:40 • 29167 переглядiв
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
Раніше Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Зеленський повідомляв, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.