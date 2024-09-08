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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил "План победы Украины" с делегацией Конгресса США

Зеленский обсудил "План победы Украины" с делегацией Конгресса США

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 17:24  •  21528 просмотра

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Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США на форуме в Италии. Зеленский планирует представить «План победы Украины» Байдену и кандидатам в президенты США - Трампу и Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США, где речь шла о плане победы для Украины, передает УНН.

"Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги Президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в Президенты - Трампу и Харрис", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Голова Пентагону не обговорював із Зеленським "План перемоги України"6 сентября 2024, 15:40 • 28352 просмотра

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу. 

Зеленский сообщал, что "План победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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