Глава Пентагона не обсуждал с Зеленским "План победы Украины"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не обсуждал с Президентом Владимиром Зеленским "План победы Украины", который подготовил Киев. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга по результатам "Рамштайна", передает корреспондент УНН.

"У меня была возможность поговорить с Зеленским. Зеленский отметил свои основные приоритеты во вступительном слове к заседанию Рамштайн, но относительно "Плана победы", мы это не обсуждали. Президент Зеленский представит свой план президенту Байдену и другим лидерам, когда будет иметь такую возможность", - сказал Браун.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что обязательно хочет прокоммуницировать "План победы Украины" с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский сообщал, что он планирует в сентябре представить президенту США Джо Байдену "план победы Украины". Также он хочет его показать кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

Зеленский сообщал, что "План победы Украины" не зависит от россии. Он может быть реализован благодаря международным партнерам.