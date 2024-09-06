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Голова Пентагону не обговорював із Зеленським "План перемоги України"

Голова Пентагону не обговорював із Зеленським "План перемоги України"

Київ • УНН

 • 29167 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не обговорював з Президентом Зеленським "План перемоги України". Зеленський планує представити план Байдену та іншим лідерам, а також прокомунікувати його з Гарріс і Трампом.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не обговорював з Президентом Володимиро Зеленським "План перемоги України", який підготував Київ. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за результатами "Рамштайну", передає кореспондент УНН.

"В мене була можливість поговорити з Зеленським. Зеленський наголосив на своїх основних пріоритетах у вступному слові до засідання Рамштайн, але щодо "Плану перемоги", ми це не обговорювали.  Президент Зеленський представить свій план президенту Байдену та іншим лідерам, коли матиме таку нагоду", - сказав Браун.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язково хоче прокомунікувати "План перемоги України" з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський повідомляв, що він планує у вересні представити президенту США Джо Байдену "план перемоги України". Також він хоче його показати кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 

Зеленський повідомляв, що "План перемоги України" не залежить від росії. Він може бути реалізований завдяки міжнародним партнерам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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