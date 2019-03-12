Мэй заявила, что выполнила требования британских депутатов, изменив соглашение с ЕС по Brexit

“Если нам когда-нибудь придется использовать этот защитный механизм („backstop“, который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit — ред), он не может стать постоянным решением и шаблоном для наших будущих отношений. Соглашение, по которому депутаты проголосовали в январе, не была достаточно ясным в этом вопросе, и нужны были юридически обязывающие изменения, чтобы определить все четко. Сегодня мы их согласовали”, — сказала Мэй.

По словам премьера, правительство намерено опубликовать два документа, которые стали результатом переговоров с ЕС. Первый из них — совместный юридически обязывающий документ, который дополняет соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем и касается сроков действия спорного механизма “backstop”, ставшим главным камнем преткновения на переговорах. Эта договоренность гарантирует, что ЕС не сможет бесконечно затягивать “backstop”, а в Лондон будет возможность прекратить действие механизма с помощью независимого арбитра. Во втором — совместном заявлении сторон — будут обсуждены детали переговорного процесса, цель которого — заменить “backstop” альтернативной договоренности по вопросу об ирландской границе до 2020 года.

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“Кроме общего документа, дополняет соглашение о Brexit, Соединенное Королевство также примет одностороннюю декларацию о том, что в случае, если механизм „backstop“ будет задействован, но переговоры о будущих отношениях сторон сорвутся, не оставляя надежды на достижение (альтернативного” backstop“) договоренности в дальнейшем, то с позиции Великобритании ничто не будет мешать ей принять меры, которые в конечном итоге прекратят действие “backstop”, — добавила Мэй. — односторонние декларации часто делаются государствами во время ратификации договоров“.

Как сообщал УНН, переговоры в Страсбурге состоялось накануне намеченного на 12 марта в Палате общин повторного голосования по проекту соглашения о Brexit. В прошлый раз британские депутаты с огромным преимуществом в 230 голосов отвергли предложенную Мэй соглашение с Брюсселем, в которой теперь согласованы юридически обязывающие поправки.

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Напомним, 15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта соглашения с Брюсселем, а позже одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕС упоминание о “backstop” — спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Парламентарии опасаются, что из-за “backstop” Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу.

Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет второй раз проголосовать по соглашению о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала за вопрос о возможности выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС снова будет отвергнут. В случае если парламентарии выступят и против такого сценария, они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.