Мей заявила, що виконала вимогу британських депутатів, змінивши угоду з ЄС по Brexit

“Якщо нам коли-небудь доведеться використовувати цей захисний механізм („backstop“, який повинен гарантувати прозорість кордону між Ірландією і Північною Ірландією після Brexit — ред), він не може стати постійним рішенням і шаблоном для наших майбутніх відносин. Угода, за якої депутати проголосували в січні, не була достатньо ясною в цьому питанні, і потрібні були юридично зобов’язуючі зміни, щоб визначити всі чітко. Сьогодні ми їх узгодили”, — сказала Мей.

За словами прем’єра, уряд має намір опублікувати два документа, що стали результатом переговорів з ЄС. Перший з них — спільний юридично зобов’язуючий документ, який доповнює угоду про Brexit між Лондоном і Брюсселем і стосується термінів дії спірного механізму “backstop”, що став головним каменем спотикання на переговорах. Ця домовленість гарантує, що ЄС не зможе нескінченно затягувати “backstop”, а у Лондона буде можливість припинити дію механізму за допомогою незалежного арбітра. У другому — спільній заяві сторін — будуть обговорені деталі переговорного процесу, мета якого — замінити “backstop” альтернативною домовленістю з питання про ірландську кордоні до 2020 року.

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“Крім спільного документа, що доповнює угоду про Brexit, Сполучене Королівство також візьме односторонню декларацію про те, що в разі, якщо механізм „backstop“ буде задіяний, але переговори про майбутні відносини сторін зірвуться, не залишаючи надії на досягнення (альтернативного „backstop“) домовленості надалі, то з позиції Великої Британії ніщо не буде заважати їй вжити заходів, які в кінцевому підсумку припинять дію „backstop“, — додала Мей. — Односторонні декларації часто робляться державами під час ратифікації договорів”.

Як повідомляв УНН, переговори в Страсбурзі відбулися напередодні наміченого на 12 березня в Палаті громад повторного голосування по проекту угоди про Brexit. Минулого разу британські депутати з величезною перевагою в 230 голосів відкинули запропоновану Мей угоду з Брюсселем, до якої тепер узгоджені юридично зобов’язуючі поправки.

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Нагадаємо, 15 січня депутати Палати громад проголосували проти проекту угоди з Брюсселем, а пізніше схвалили дві поправки до білля про Brexit. Зокрема, парламентарії зажадали від уряду прибрати з тексту угоди з ЄС згадка про “бекстопе” — спірному захисному механізмі, покликаному не допустити появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Парламентарії побоюються, що через “бекстопа” Сполучене Королівство може назавжди опинитися прив’язаним до європейської спільноти.

Згодом Мей заявила про те, що Палата громад зможе вдруге проголосувати за угодою про Brexit не пізніше 12 березня. Прем’єр також погодилася, щоб Палата громад проголосувала за питання про можливість виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем, якщо проект угоди з ЄС знову буде відкинутий. У разі якщо парламентарії виступлять і проти такого сценарію, вони зможуть проголосувати за те, щоб перенести дату виходу Великобританії з Євросоюзу на більш пізній термін.

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