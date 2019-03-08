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Brexit може не відбутися, якщо парламент не підтримає угоду - Тереза Мей

Brexit може не відбутися, якщо парламент не підтримає угоду - Тереза Мей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей вкотре закликала парламент підтримати її угоду з ЄС щодо виходу країни з блоку, оскільки в іншому разі Brexit взагалі може ніколи не відбутися. Про це вона заявила в п'ятницю, 8 березня, під час виступу перед працівниками одного з підприємств у портовому місті Грімсбі, що на півночі країни, повідомляє агенція AP, передає УНН.

"Підтримайте угоду і Велика Британія залишить Європейський Союз. Відхиліть її, і ніхто не знатиме, що трапиться далі", - заявила вона.

12 березня у британському парламенті має відбутися чергове голосування за угоду уряду з ЄС про Brexit. Якщо Тереза Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди, то в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

Тереза Мей попередила, що останній варіант означатиме ще "багато місяців і років суперечок" щодо виходу країни з блоку. "Якщо ми підемо цим шляхом, ми можемо взагалі ніколи не вийти з ЄС", - зазначила вона. Прем'єрка також звернулася до Брюсселя із закликом "докласти ще одне зусилля", щоб підштовхнути парламент проголосувати за угоду, зазначивши, що врегульований Brexit є в інтересах Європейського Союзу.

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Своєю чергою Брюссель відмовився переглядати вже узгоджену сторонами угоду про вихід погодившись лише внести певні зміни в декларацію про майбутні відносини. Днями в ЄС заявили, що переговори з Лондоном не дали жодних результатів.

Як повідомляв УНН, Велика Британія скасує 80-90% усіх торгових мит щодо імпортних товарів у разі виходу з Євросоюзу без угоди про умови Brexit.

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