Британія скасує 80-90% торговельних мит на імпорт в разі виходу з ЄС без угоди

Очікується, що цей крок може бути оголошено, якщо британська прем’єр-міністерка Тереза Мей не зможе в черговий раз заручитися підтримкою парламенту під час майбутнього голосування по досягнутій з Брюсселем угоди щодо Brexit.

За даними телеканалу, уряд Сполученого Королівства при цьому має намір зберегти 10-20% мит щодо імпорту автомобілів, яловичини, баранини, молочних продуктів і товарів текстильної промисловості, щоб захистити британських виробників.

Вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. Якщо Лондон і Брюссель так і не зможуть домогтися схвалення угоди британським парламентом, то не виключена ймовірність Brexit без угоди. Подібний варіант розвитку ситуації передбачає одночасне припинення членства в Митному союзі ЄС і єдиному європейському ринку і введення мит на британські товари, що продаються на європейському ринку. У короткостроковій перспективі Brexit без угоди може затруднити транспортне сполучення між Великою Британією і континентом, привести до дефіциту деяких категорій товарів, створити перешкоди для торгівлі між Сполученим Королівством та країнами ЄС.

Нагадуємо, Макрон написав програмну статтю, де назвав Brexit — кризою Європи.