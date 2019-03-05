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Британия отменит 80-90% торговых пошлин на импорт в случае выхода из ЕС без соглашения

Киев  •  УНН

 • 8094 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники, передает УНН.

Ожидается, что данная мера может быть объявлена, если британская премьер-министресса Тереза Мэй не сможет в очередной раз заручиться поддержкой парламента в ходе предстоящего на следующей неделе голосования по достигнутой с Брюсселем сделке по Brexit.

По данным телеканала, правительство Соединенного Королевства при этом намерено сохранить 10-20% пошлин в отношении импорта автомобилей, говядины, баранины, молочных продуктов и товаров текстильной промышленности, чтобы защитить британских производителей.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Напоминаем, Макрон написал программную статью, где назвал Brexit — кризисом Европы.

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