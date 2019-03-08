Brexit может не состояться, если парламент не поддержит сделку - Тереза Мэй

"Поддержите соглашение и Великобритания оставит Европейский Союз. Отклоните ее, и никто не знает, что случится дальше", - заявила она.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за сделку правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в последующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или переноса Brexit, который запланирован на 29 марта.

Тереза Мэй предупредила, что последний вариант будет означать еще "много месяцев и лет споров" по выходу страны из блока. "Если мы пойдем по этому пути, мы можем вообще никогда не выйти из ЕС", - отметила она. Премьер также обратилась в Брюссель с призывом "приложить еще одно усилие", чтобы подтолкнуть парламент проголосовать за соглашение, отметив, что урегулирован Brexit в интересах Европейского Союза.

Большинство британских парламентариев-противников соглашения недовольны прописанным в ней так называемым режимом backstop, который предполагает существование открытой границы без введения таможенного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства - Северной Ирландией. Депутаты выступают против этой нормы, поскольку она, по их мнению, будет означать, что Великобритания после выхода из ЕС на неопределенный период оставаться членом таможенного союза.

В свою очередь Брюссель отказался пересматривать уже согласованную сторонами соглашение о выходе согласившись лишь внести некоторые изменения в декларацию о будущих отношениях. На днях в ЕС заявили, что переговоры с Лондоном не дали никаких результатов.

Как сообщал УНН, Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.