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ЄС встановив для Британії дедлайн для виходу з глухого кута щодо Brexit

ЄС встановив для Британії дедлайн для виходу з глухого кута щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу дали Великій Британії всього 48 годин, щоб виступити з пропозицією щодо виходу з глухого кута щодо Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mirror Online.

Дедлайн у ЄС встановили після того, як на початку цього тижня "важкі" і "активні" переговори опинилися у глухому куті, попри спроби переглянути "backstop" щодо ірландського кордону.

Спочатку Велика Британія вимагала обмеження за часом, застереження щодо виходу з ЄС або "альтернативні домовленості" щодо "backstop", що може призвести до того, що Велика Британія з 2021 року потрапить під митні правила ЄС, пише видання. Але за 22 дні до Brexit джерело з ЄС заявило, що "прохання були божевільними".

Вказано, що це означає, що наступного вівторка, 12 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей може програти вирішальне голосування парламентарів щодо будь-якої угоди стосовно Brexit, якої вона змогла досягти, пише видання.

Канцлер казначейства Великої Британії Філіп Хаммонд сказав сьогодні, що депутати могли проголосувати за відстрочку Brexit, і додав, що це могло б привести до "компромісу" щодо більш м'якого Brexit. При цьому, за даними The Telegraph, Хеммонд вказав, що голосування у вівторок є "останнім шансом" для Brexit 29 березня.

Кабінет міністрів країни відмовився виключити можливість Митного союзу з ЄС. Таку можливість підтримала Палата лордів і, що важливо, лідер лейбористів Джеремі Корбін.

Як зазначається, ЄС готовий працювати до кінця тижня. Але йому потрібно з чимось працювати, і він стверджує, що м'яч перебуває на британській стороні поля. Як зазначає The Telegraph, чиновники ЄС вимагають протягом 48 годин пропозиції щодо "backstop".

У BuzzFeed просочилася невтішна дипломатична нота з ЄС, яка описала зустріч, на якій обговорювалися плани Великої Британії, як "негативні", і стверджувала, що Британія шукає "юридичне рішення політичної проблеми".

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього. Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.

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